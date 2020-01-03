超療癒！「60隻羊咩咩」佔領新北大都會公園，快閃4個月快去追羊

圖／新北市文化局 分享 facebook 超萌捲捲羊群佔領新北大都會公園！新北市政府文化局即日起在新北大都會公園展出綿羊戶外藝術，60隻大小綿羊散落在綠油油的草地上，看似悠閒也充滿療癒感，這也是首度開放民眾可以觸摸藝術作品，快趁週末假期去去療癒一下！

藝術家蔡坤霖的作品名稱《詩步領羊》，發想自逗趣的臺語發音「斯不令央」（心情愉悅之意），展出的位置，從捷運三重站1A出口走出來，就可以看到草地上的60隻可愛的綿羊咩咩，大人小孩都搶著拍照，超級療癒人心。

藝術家蔡坤霖表示，英國留學期間，首次在鄉間見到大批羊群，心情備感療癒，因而創作出童趣造型的綿羊作品。這組藝術品之前在臺南、高雄等地展出時，都是「圈地放養」，民眾只能看，不能摸。這次移師到新北大都會公園亮相，首度開放民眾可以觸摸藝術品，想帶給大家滿滿的幸福感。

值得注意的是，由於藝術品較脆弱，拍照時可以輕靠，成人請勿攀爬登坐，限重20公斤以下孩童若要坐在小羊身上拍照，請家長務必留意安全，並且共同愛護藝術品，讓更多民眾可以欣賞。《詩步領羊》預計將於5月搬移到土城斬龍山遺址文化公園展出，快把握時間去感受一下60隻大小綿羊的療癒魅力！ 圖／新北市文化局 分享 facebook