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全台最美客運「北花線」1/6發車！3大亮點、票價優惠一次看，往返花蓮的新選擇

2020-01-03 13:32聯合新聞網 文／陳信儒

圖／台灣創意設計中心
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蘇花改1月6日下午四時起全線通車，即將投入營運的「北花線－回遊號」也跟著亮相，從外觀到內部設計強調減法簡化，重新定義台灣公運美學，適度留白、採用低彩度配色，主視覺融入花蓮特色元素，擺脫公部門設計給人煩瑣雜亂的刻板印象。「北花線－回遊號」堪稱是全台最美客運，用最優雅的形塑上路，讓乘客在往返兩座城市間取得一方安穩。
圖／台灣創意設計中心
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3.5小時優雅上路

「北花線－回遊號」歷經5個月的設計，創造3個第一，即首次交通部與經濟部跨界合作，也是第一個公運服務路線新品牌，同時也是第一次公運產業設計導入大整合，由國內三間知名客運品牌首都客運、統聯客運和台北客運合作，提供24小時不打烊服務，讓民眾有車搭，以往都只能搭火車、鐵公路營運或走南迴，現在可多新選項直達往返花蓮。

「北花線－回遊號」顧名思義是以台北往返花蓮為主的大眾運輸服務，取名諧音「被發現」，而回遊號則有「回家」與「遊玩」之意，提供「南港－花蓮」與「板橋－花蓮」兩條路線，北花行車時間將只有3.5小時，票價介於320元至352元之間。

圖／台灣創意設計中心
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減法美學打造最美公運

「北花線－回遊號」採用減法美學，從裡到外傳遞乾淨白皙的簡約感受，車身外觀大量留白，融合花蓮在地元素與色彩運用，以八顆鵝卵石象徵蘇花改工程貫通的8個隧道為主視覺設計；車內白色系的真皮皮革座椅與帶有沈靜意涵的灰藍頭枕完美搭配，替整個空間塑造出寧靜的氛圍，窗簾以下拉式設計取代傳統布窗簾，除了能夠阻擋熱情的艷陽，同時還能欣賞沿途美景。每個座位均設有USB充電座、提供免費Wi-Fi供旅客使用，還有五星廁所及無障礙空間。

圖／台灣創意設計中心
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色彩與指標系統優化的舒適視野

擺脫公部門資訊標示過於繽紛雜亂的刻板印象，「北花線－回遊號」設計團隊重新盤點並檢視法規，將車體內外資訊分為「法規必要訊息」與「提示性訊息」重新整合資訊並優化字體，去除非必要與重複內容，打破過去混雜著標楷體、黑體、圓體等字型，將斗大的紅色警語轉換為俐落白色顯示，並選用「文鼎晶熙黑體」，此字體在高速移動中辨識度佳，在視覺上可以更清楚明瞭，聚焦重點明確傳達，同時加上中英文標示說明，也營造了國際友善搭乘體驗。

圖／發現北花線-公運美學新體驗
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圖／發現北花線-公運美學新體驗
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圖／發現北花線-公運美學新體驗
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圖／發現北花線-公運美學新體驗
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「北花線－回遊號」歷經五個月設計，重新定義公運美學，交通部也透露，希望從交通的人、車、路等帶起全民的美學素養及有感服務，徹底提升及改造整體公共運輸服務的品質，未來也希望能持續擴展至其他路線、候車設施、場站及整體公共運輸環境等。

蘇花改1月6日下午四時起全線通車，首都客運、統聯客運和台北客運現已開放預售劃位，同步推出優惠活動：

統聯客運

班次：平日每天往返各31班，假日往返各40班 

票價：205元至320元

台北客運

班次：平日每天往返各28班，假日往返各32班 

票價：171元至320元

優惠：1/6至1/21期間享半價優惠、農曆春節期間享8.5優惠

首都客運

 班次：平日每天往返各34班，假日往返各46班 

票價：186元至352元

優惠：1/6至1/21期間享半價優惠、農曆春節期間享8.5優惠

客運春節美景公路

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