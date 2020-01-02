前3天免費搭！宜花公車1/6上路，加碼連續3個月「宜蘭-花蓮」只要100元

蘇花改全線1月6日當天下午4點開放通車。資料照片／宜蘭縣體育會提供 分享 facebook 配合「蘇花改」道路工程完工通車，由葛瑪蘭汽車客運與國光客運聯合營運的「羅東轉運站－花蓮火車站」市區公車1月6日下午4時通車，日後兩地民眾往返有更多的選擇，還推前3天免費搭乘活動，加碼推連續3個月「宜蘭-花蓮」只要100元。

宜蘭控與花蓮控的旅人又有交通新選擇了！配合蘇花改1/6通車，國光客運與葛瑪蘭汽車客運規劃「羅東轉運站─花蓮火車站」的201公車路線，讓遊客與兩地居民移動更便利，同時為了慶祝蘇花改道路工程完工通車，在1/6~1/8連三天推出免費搭乘體驗，另規畫通車後推出多項搭乘優惠，提供給搭乘民眾最低價且最便利的服務。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，201路線前三個月提供多項票價優惠，羅東或花蓮搭車使用電子票證優惠搭乘最高只要100元。如想要由台北市出發，可購買聯運套票：「台北轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價323元，優惠只要243元；「圓山轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價320元，優惠只要240元；「南港轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價290元，優惠只要210元。

優惠說明

第一項優惠：前三日免費搭乘體驗，先至葛瑪蘭汽車客運與國光客運之羅東轉運站服務櫃台及花蓮站服務櫃台，領取免費乘車體驗票券，即可憑票面日期及班次搭乘。(免費乘車券領取時間為2019年12月31日起至2020年1月5日止，每日上午9時至18時領取，僅憑免費乘車體驗票券搭乘，班次客滿停止領取，請欲體驗民眾事先領取)

第二項優惠：前三個月使用電子票證搭乘，票價當單程最高只要100元，讓你體驗省荷包!!(單程最高收費上限為100元，以最遠距離180元票價計算，現省80元)

第三項優惠：前三個月，宜花微旅行一日券只要100元，當日同方向無限次搭乘!沿途欣賞宜蘭至花蓮沿途景色，享受宜花微旅行(使用一日券搭乘，同方向無限次上下車搭乘)

第四項優惠：前三個月購買國道客運聯運套票享優惠，葛瑪蘭汽車客運最高可享七五折優惠，國光客運最高可享77優惠。

第五項優惠：試營運期間，除前項優惠，亦提供核定票價約五折之優惠(最遠里程)，以最高品質的運輸服務，最經濟的票價規畫，鼓勵民眾體驗搭乘。(原核定票價為374元，優惠全票180元)

詳情請見葛瑪蘭汽車客運官方網站 www.kamalan.com

國光客運官方網站www.kingbus.com.tw