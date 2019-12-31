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獨／電影院有頭等艙！威秀影城MUVIE CINAMAS遠百信義A13開幕 巨幕影廳3大亮點搶先看

2019-12-31 10:00聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

近來最具話題性的遠百信義A13，自從外牆掛上威秀影城標示後，令不少民眾好奇該影城會有什麼特別之處？本報帶讀者前進遠百信義A13的10樓，搶先看威秀影城最頂級品牌MUVIE CINAMAS的「TITAN巨幕影廳」3大亮點，若想搶先體驗的民眾，可以趕緊上網訂跨年夜的票，還有機會搶得到，看完電影正好看煙火。

THX為電影播放設備及播放環境認證標準。圖／威秀影城提供
THX為電影播放設備及播放環境認證標準。圖／威秀影城提供
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MUVIE CINAMAS的8個影廳，皆以THX高規格打造。圖／威秀影城提供
MUVIE CINAMAS的8個影廳，皆以THX高規格打造。圖／威秀影城提供
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THX規格 看電影就像搭乘頭等艙

威秀影城於2003年引進「GOLD CLASS頂級影廳」，該影廳最大特色，就是主打讓觀眾可以躺著吃躺著看，隨消費者調整座椅角度。每個配備都有專屬USB充電設備，滿足人手一機充電需求。不僅如此，還提供毛毯、置物空間，讓看電影就像是搭商務艙般，坐得舒適又享受。

不過，現在又有比GOLD CLASS頂級影廳更頂級的影廳出現了，威秀影城選在遠百信義A13推出「MUVIE CINAMAS」，號稱讓觀眾「看電影就像搭乘頭等艙」，使用全台灣最頂級的軟硬體，讓消費者耳目一新。

威秀影城MUVIE CINAMAS的新影廳TITAN巨幕影廳。圖／威秀影城提供
威秀影城MUVIE CINAMAS的新影廳TITAN巨幕影廳。圖／威秀影城提供
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威秀影城表示，取名為MUVIE CINAMAS，是因為想打造讓影迷慕名而來的影城，將慕及幕（MU）與威秀的VIE結合，而形成了MUMIN，希望吸引消費者因此「慕名而來」。MUVIE CINAMAS總共有6個一般廳、一個TINAN巨幕影廳，以及一個MUCROWN影廳，共計有1,147個座位，包含輪椅座席。

威秀影城提到，這8個廳最大賣點就是全影廳以THX規格打造，讓觀眾可以體驗到最高標準的播放系統。過去也只有台北信義威秀影城中有2個影廳通過此認證，而MUVIE CINAMAS內的8個影廳都通過認證，規格相當高。

此外，記者帶讀者搶先看8個影廳中唯一，也是全新影廳「TITAN巨幕影廳」，並整理出3大亮點：

TITAN巨幕影廳3大亮點

1.22公尺巨幅銀幕好壯觀

TITAN巨幕影廳位於6廳，總共有319席，一進到裡頭，最令人印象深刻的就是超級大銀幕，高12公尺、寬22公尺，搭配銀幕前方一座升降舞台，視覺上看起來相當震撼，觀影時更有身歷其境的感受，為全台首座結合舞台表演與電影播映的氣派影廳。

TITAN巨幕影廳的螢幕高12公尺、寬22公尺。記者魏妤庭／攝影
TITAN巨幕影廳的螢幕高12公尺、寬22公尺。記者魏妤庭／攝影
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2.大理石紋牆面藏音響

TITAN巨幕影廳裡面有7.1聲道環繞音效，包含銀幕左、中、右聲道及重低音，以極影廳內的左環繞、右環繞、左後環繞、右後環繞等。最特別的是，與其他影廳一進去會看到牆面的音響設施，TITAN巨幕影廳將音響都藏在富含聲學處理的大理石紋牆面，使影廳空間看起來更加簡潔。

TITAN影城全以大理石牆面處理，將音響藏身其中。圖／威秀影城提供
TITAN影城全以大理石牆面處理，將音響藏身其中。圖／威秀影城提供
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3.皮質座椅配蔚藍海岸香氣

TITAN巨幕影廳座椅用的是約翰森林的皮革，地毯則是MV黃色及棕色圖案設計，內部會使用蔚藍海岸香氛，從視覺到嗅覺，都有讓人有種置身走到海岸邊的感覺。

TITAN巨幕影廳採皮質座椅。記者魏妤庭／攝影
TITAN巨幕影廳採皮質座椅。記者魏妤庭／攝影
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消費者關注的票價部分，TITAN巨幕影廳全票為380元、優待票360元，愛心票及敬老票190元，iShow儲值會員票為320元。此外，另一個頂級影廳MUCROWN，強調將是超越GOLD CLASS頂級影廳，則預計在1月下旬開幕。

MUVIE CINAMAS

地址：台北市信義區松仁路58號遠百信義A13、10樓（非百貨營業時間，從西側松高路搭乘電梯上樓，百貨營業時間場次，從1樓搭直達4樓手扶梯，再從4樓換到7樓，7樓換到10樓手扶梯。）

營業時間：依照電影場次時間為主，但若遇到百貨公司已打烊，夜間散場動線，平日晚間21：30、假日夜間22：00之後搭乘10樓手扶梯直達7樓，再轉搭直達4樓手扶梯，再換直達1樓手扶梯。00：00之後，手扶梯停止運作，散場一律搭乘電梯。

遠百信義A13跨年

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