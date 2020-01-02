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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

大人小孩都愛玩！ 最適合帶小孩旅行的國家TOP5

2020-01-02 10:01FunTime旅遊比價

近來親子旅遊已經不侷限於國內，許多爸媽會趁著連續假日或暑寒假，帶著小孩來個親子旅行。多數人還是以跟團體旅遊為主，但其實適合親子自助旅遊的國家非常多，而且不管大人小孩都能玩的盡興唷！

快來看看小編為大家整理的資訊吧～

香港

香港。 圖／Wikimedia
香港。 圖／Wikimedia
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香港雖小，但五臟俱全，美食、樂園、港口、纜車，還有山！親子旅遊時語言不是問題，飲食方面也和台灣差不多，而且坐飛機一個小時就到，天數的話，三到五天就可搞定！

香港迪士尼。 圖／Flicker
香港迪士尼。 圖／Flicker
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如果喜歡樂園，那迪士尼和海洋公園絕對可以在親子旅行中滿足大小朋友的願望；玩膩了樂園，還有山頂纜車和昂坪纜車；想要親近自然，可以去大嶼山走走，看大佛、爬山；夜間活動，則可以安排太平山或維多利亞港看夜景。多采多姿的選擇，絕對讓小朋友意猶未盡～

自助旅行難度：

必去推薦景點：迪士尼樂園、太平山頂、維多利亞港、海洋公園、天壇大佛

必備地圖下載：香港觀光地圖香港地鐵路線圖香港美食地圖

新加坡

新加坡。 圖／Pxhere
新加坡。 圖／Pxhere
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新加坡以乾淨、整潔聞名，而且中文嘛也通，國家不大、景點之間距離不會太遠，很適合第一次自助親子旅遊。

新加坡。 圖／Flicker
新加坡。 圖／Flicker
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到新加坡親子旅行，在此要推薦這裡的「夜間動物園」，白天去逛動物園不稀奇，但一定沒有晚上去的經驗吧！新加坡成立了全球第一座夜間動物園，不只可以近距離觀看動物，還有刺激驚險的獅子、老虎餵食秀！

Universal_Globe_Singapore。 圖／Wikimedia
Universal_Globe_Singapore。 圖／Wikimedia
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來到新加坡親子旅遊也不能錯過環球影城，園區內將各個電影知名場景，原汁原味的呈現在你眼前，其中有兩大主題區是以動畫電影為主：史瑞克的「遠的要命王國」和馬達加斯加，小朋友可是會玩到流連忘返，一點也不想離開這裡～

自助旅行難度：

必去推薦景點：夜間動物園、環球影城、SEA海洋館、摩天輪

必備地圖下載：新加坡地鐵圖

馬來西亞

馬來西亞。 圖／Pxhere
馬來西亞。 圖／Pxhere
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馬來西亞融合了中華、印度及伊斯蘭文化，還有著名的雙子星大廈、馬六甲歷史城，在親子旅行中，是個可以讓小朋友從旅行中，學習歷史及體驗多元文化的國家。

除了文化方面之外，馬來西亞的柔佛新山開放了兩個主題樂園：

1. 樂高樂園

樂高樂園。 圖／Pixabay
樂高樂園。 圖／Pixabay
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在樂園有各式各樣用樂高組成的模型，有各國的著名地標、人物、動物，讓人看了會為之驚嘆！除了可以欣賞各種由樂高組合成的作品，還有遊樂園裡不可或缺的遊樂設施，走之前也別忘了去紀念品店晃晃哦～

2. Hello Kitty Town / The Little Big Club

Hello Kitty Town。 圖／Flicker
Hello Kitty Town。 圖／Flicker
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Hello Kitty Town和The Little Big Club位於樓上樓下，但門票是分開計算，不過也有賣套票，兩個樂園都可以玩，比較便宜。不論家裡的寶貝是男孩或女孩，都很適合來這裡，因為湯瑪士小火車、建築師巴布及Hello Kitty通通有，絕對是個會讓小朋友失心瘋的親子旅遊勝地！

自助旅行難度：★★

必去推薦景點：樂高樂園、雙子星大廈、麻六甲歷史城

必備地圖下載：吉隆坡觀光地圖吉隆坡地鐵圖

日本東京

日本東京。 圖／Pixabay
日本東京。 圖／Pixabay
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食物好吃、交通便利、服務友善，是大家一再去日本旅遊的原因，也成為國人最愛旅行的國家之一。

東京迪士尼。 圖／Pxhere
東京迪士尼。 圖／Pxhere
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親子日本旅遊第一首選，當然就是大人小孩都愛的迪士尼，除此之外還有一個爸媽都推薦的「東京後樂園」。巨大球池、氣墊床還有小型超市、廚房體驗大人的生活，讓小朋友玩個半天都不嫌累，而且因為是專門為小朋友設計的樂園，會有工作人員會在一旁注意小朋友的安全。

最近比東京鐵塔更夯的晴空塔， 也有適合一家大小親子旅行的場所，那就是「墨田水族館」，位於晴空塔的五六樓層，有各式各樣的海洋生物，而且空間的佈置也讓人感覺置身於藝術館般的氛圍。

自助旅行難度：★★

必去推薦景點：迪士尼樂園、東京後樂園、晴空塔墨田水族館、上野動物園

必備地圖下載：東京觀光地圖東京地鐵圖

東京玩不膩！最強爸媽就愛「自由行

內行才知道機+酒一起買最省！

東京不止適合第一次自由行的人選擇，更有許多人去了3次以上還是去不膩，這些人要親子旅行，當然二話不說選擇「自由行」。只有內行人才知道，除了航空公司會有促銷機票外，旅行社也常推出機+酒一起買更優惠，若接近出發日期，甚至可能出現免萬元的價格呢！

韓國首爾

韓國首爾。 圖／Wikimedia
韓國首爾。 圖／Wikimedia
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首爾地鐵日英中語言標示通通有、觀光名勝都有諮詢人員可以尋求、多數店家也都會聘請中文店員溝通不是問題。

Lotte_World_Theme_Park。 圖／Wikimedia
Lotte_World_Theme_Park。 圖／Wikimedia
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到這親子旅遊不想離市區太遠的話，可以選擇首爾市內的「樂天世界」，從幼兒也能玩的旋轉木馬，到高挑戰級的高空降落應有盡有；若是時間充分，則可以到首爾郊區的「愛寶樂園」，不只有遊樂設施，還有動物園！

韓國首爾。 圖／Flicker
韓國首爾。 圖／Flicker
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不過除了至兩家大家熟知的遊樂園外，小編還要推薦大家一個比較不為人所知的地方，那就是「兒童大公園」。園內有動物園、植物園可以參觀，重點是入園免費，超適合親子旅行的！而且這裡也有遊樂設施可玩，不過要另外付費就是了。

自助旅行難度：★★★

必去推薦景點：樂天世界、愛寶樂園、兒童大公園、首爾塔、小法國村

必備地圖下載：首爾觀光地圖首爾地鐵路線圖

自助親子旅遊，雖然什麼都得自己來，卻也因為這樣才能客製化自己的親子旅行，攜家帶眷也可以玩得很開心！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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東京香港迪士尼親子旅遊自由行新加坡動物園香港美食

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