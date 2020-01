大人小孩都愛玩！ 最適合帶小孩旅行的國家TOP5

近來親子旅遊已經不侷限於國內,許多爸媽會趁著連續假日或暑寒假,帶著小孩來個親子旅行。多數人還是以跟團體旅遊為主,但其實適合親子自助旅遊的國家非常多,而且不管大人小孩都能玩的盡興唷!

快來看看小編為大家整理的資訊吧~

香港

香港。 圖/Wikimedia 分享 facebook

香港雖小,但五臟俱全,美食、樂園、港口、纜車,還有山!親子旅遊時語言不是問題,飲食方面也和台灣差不多,而且坐飛機一個小時就到,天數的話,三到五天就可搞定!

香港迪士尼。 圖/Flicker 分享 facebook

如果喜歡樂園,那迪士尼和海洋公園絕對可以在親子旅行中滿足大小朋友的願望;玩膩了樂園,還有山頂纜車和昂坪纜車;想要親近自然,可以去大嶼山走走,看大佛、爬山;夜間活動,則可以安排太平山或維多利亞港看夜景。多采多姿的選擇,絕對讓小朋友意猶未盡~

自助旅行難度:★

必去推薦景點:迪士尼樂園、太平山頂、維多利亞港、海洋公園、天壇大佛

必備地圖下載:香港觀光地圖、香港地鐵路線圖、香港美食地圖

新加坡

新加坡。 圖/Pxhere 分享 facebook

新加坡以乾淨、整潔聞名,而且中文嘛也通,國家不大、景點之間距離不會太遠,很適合第一次自助親子旅遊。

新加坡。 圖/Flicker 分享 facebook

到新加坡親子旅行,在此要推薦這裡的「夜間動物園」,白天去逛動物園不稀奇,但一定沒有晚上去的經驗吧!新加坡成立了全球第一座夜間動物園,不只可以近距離觀看動物,還有刺激驚險的獅子、老虎餵食秀!

Universal_Globe_Singapore。 圖/Wikimedia 分享 facebook

來到新加坡親子旅遊也不能錯過環球影城,園區內將各個電影知名場景,原汁原味的呈現在你眼前,其中有兩大主題區是以動畫電影為主:史瑞克的「遠的要命王國」和馬達加斯加,小朋友可是會玩到流連忘返,一點也不想離開這裡~

自助旅行難度:★

必去推薦景點:夜間動物園、環球影城、SEA海洋館、摩天輪

必備地圖下載:新加坡地鐵圖

馬來西亞

馬來西亞。 圖/Pxhere 分享 facebook

馬來西亞融合了中華、印度及伊斯蘭文化,還有著名的雙子星大廈、馬六甲歷史城,在親子旅行中,是個可以讓小朋友從旅行中,學習歷史及體驗多元文化的國家。

除了文化方面之外,馬來西亞的柔佛新山開放了兩個主題樂園:

1. 樂高樂園

樂高樂園。 圖/Pixabay 分享 facebook

在樂園有各式各樣用樂高組成的模型,有各國的著名地標、人物、動物,讓人看了會為之驚嘆!除了可以欣賞各種由樂高組合成的作品,還有遊樂園裡不可或缺的遊樂設施,走之前也別忘了去紀念品店晃晃哦~

2. Hello Kitty Town / The Little Big Club

Hello Kitty Town。 圖/Flicker 分享 facebook

Hello Kitty Town和The Little Big Club位於樓上樓下,但門票是分開計算,不過也有賣套票,兩個樂園都可以玩,比較便宜。不論家裡的寶貝是男孩或女孩,都很適合來這裡,因為湯瑪士小火車、建築師巴布及Hello Kitty通通有,絕對是個會讓小朋友失心瘋的親子旅遊勝地!

自助旅行難度:★★

必去推薦景點:樂高樂園、雙子星大廈、麻六甲歷史城

必備地圖下載:吉隆坡觀光地圖、吉隆坡地鐵圖

日本東京

日本東京。 圖/Pixabay 分享 facebook

食物好吃、交通便利、服務友善,是大家一再去日本旅遊的原因,也成為國人最愛旅行的國家之一。

東京迪士尼。 圖/Pxhere 分享 facebook

親子日本旅遊第一首選,當然就是大人小孩都愛的迪士尼,除此之外還有一個爸媽都推薦的「東京後樂園」。巨大球池、氣墊床還有小型超市、廚房體驗大人的生活,讓小朋友玩個半天都不嫌累,而且因為是專門為小朋友設計的樂園,會有工作人員會在一旁注意小朋友的安全。

最近比東京鐵塔更夯的晴空塔, 也有適合一家大小親子旅行的場所,那就是「墨田水族館」,位於晴空塔的五六樓層,有各式各樣的海洋生物,而且空間的佈置也讓人感覺置身於藝術館般的氛圍。

自助旅行難度:★★

必去推薦景點:迪士尼樂園、東京後樂園、晴空塔墨田水族館、上野動物園

必備地圖下載:東京觀光地圖、東京地鐵圖

韓國首爾

韓國首爾。 圖/Wikimedia 分享 facebook

首爾地鐵日英中語言標示通通有、觀光名勝都有諮詢人員可以尋求、多數店家也都會聘請中文店員溝通不是問題。

Lotte_World_Theme_Park。 圖/Wikimedia 分享 facebook

到這親子旅遊不想離市區太遠的話,可以選擇首爾市內的「樂天世界」,從幼兒也能玩的旋轉木馬,到高挑戰級的高空降落應有盡有;若是時間充分,則可以到首爾郊區的「愛寶樂園」,不只有遊樂設施,還有動物園!

韓國首爾。 圖/Flicker 分享 facebook

不過除了至兩家大家熟知的遊樂園外,小編還要推薦大家一個比較不為人所知的地方,那就是「兒童大公園」。園內有動物園、植物園可以參觀,重點是入園免費,超適合親子旅行的!而且這裡也有遊樂設施可玩,不過要另外付費就是了。

自助旅行難度:★★★

必去推薦景點:樂天世界、愛寶樂園、兒童大公園、首爾塔、小法國村

必備地圖下載:首爾觀光地圖、首爾地鐵路線圖

自助親子旅遊,雖然什麼都得自己來,卻也因為這樣才能客製化自己的親子旅行,攜家帶眷也可以玩得很開心!

