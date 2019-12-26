秒到歐洲！星巴克全台首座「鐘樓門市」台中登場，加碼「5間特色門市」必衝

圖／星巴克 分享 facebook 近年來星巴克積極拓展特色門市，去年底花蓮洄瀾星巴克貨櫃特色吸引不少遊客上門、結合在地人文風情與藍眼淚奇景打造的馬祖星巴克，今年上半年改建復古味十足的百年舊火車站推出新竹新豐門市，吸引不少火車迷朝聖，這回配合台中麗寶 outlet商場規劃，全台首座鐘樓門市孕育而生，華麗又充滿濃厚歐洲風情的門市已於12月25日對外營業，讓人不禁讚嘆秒到歐洲喝咖啡。 圖／星巴克 分享 facebook

星巴克全台首座鐘樓門市位於台中麗寶 outlet mall 二期，配合商場的整體規劃，打造鐘樓造型為主體的建築體，屋緣處有星巴克女神佇立於中心，造型鐵花向四周擴展蜿蜒，以源自咖啡豆標的圖案花紋，綴以水藤或是貝殼等紋路圍繞著建物，猶如構築成女神的精緻皇冠，也為建物增添華麗感。 圖／星巴克 分享 facebook

鐘樓門市室內天花挑高17米，增添開闊舒適感，多邊形中島吧檯與垂降的5組造型吊燈完美搭配，大片落地窗與拱型的窗框設計很有義大利式的風格，以帶有沈穩與恬靜的莫蘭迪色系桌椅點綴暖系空間，注入簡約的歐風空間的規劃設計讓遊客宛如一秒飛到歐洲去！ 圖／星巴克 分享 facebook

麗寶鐘樓門市

台中市后里區月眉東路2段181號

04-25580351

花蓮洄瀾／亞洲首間貨櫃屋門市

花蓮縣吉安鄉南濱路一段 505 號

03-8420014 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook

洄瀾門市是台灣首間也是亞洲首間以「貨櫃」打造的貨櫃屋門市，建築外觀由建築大師隈研吾設計，以曾駐足過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納等世界各大城市碼頭的 29 個貨櫃為主體堆疊打造出倒金字塔型的四層建築，賦予貨櫃新生命。

草山門市／1950年代美軍眷舍改建，今與昔在咖啡香中流轉

台北市士林區國泰街 5 號

02-28627317 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook

草山門市保留將軍眷舍原有樣貌，白色木構造的獨院獨棟建築，將內部空間區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間四大空間，創造出如居家般輕鬆自在的感受，客廳與家庭聚會中間的煙囪與老樹，保存過往溫潤的記憶，以玻璃盒的設計與全場相互穿透，搭配大面落地窗，讓陽光灑落，隨著光影的挪動有如時光的流轉變化。

馬祖門市／最北端門市，展現馬祖島與魅力

連江縣南竿鄉福沃村 8 鄰 143-1 號

0836-22847 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook

馬祖門市位於南竿福澳港旁，最顯著的一座船型建築物，以穿透式空間設計，面對福澳港與濱海大道的景色，讓進入門市的顧客享受整體視覺環繞的海港風情。

新竹新豐／全台首間舊火車站改建門市

新竹縣新豐鄉新興路 202 號

03-5571781 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook

「新竹新豐門市」為全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，是星巴克在台灣創下「舊建築星體驗」的另一里程碑。

啜飲著星巴克咖啡香，沿著軌道閱讀城市的足跡，火車站轉運著溫暖、思念、歡聚與期待，連結來往旅客們，一步步拼湊出城市的輪廓，而星巴克在不破壞原有氛圍下，門市設計概念保留原本其車站大廳的意涵，靈感來自剪票口的概念，從大門入口一眼望去，可直接穿透到門市後門，並看到外側鐵路運行。

虎尾門市／尋訪歷史軌跡

雲林縣虎尾鎮林森路一段 491 號

05-633-8035 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook 圖／星巴克 分享 facebook

虎尾門市舊址為虎尾合同廳舍，保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體風貌，與虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。虎尾門市位於建築物一樓南側的消防居專用空間，門市中還保留當時消防員出勤時使用的滑竿，是此區古蹟獨有的景色。在虎尾門市享用咖啡，沉浸在每個角落都布滿歷史痕跡的空間裡，享受懷舊氣息。