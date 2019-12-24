沒有籠子的動物園！新竹動物園回歸「5大亮點」一次看，全台12歲以下小孩免費

圖／新竹市立動物園 分享 facebook 新竹市立動物園再生計畫歷經2年多的施工，終於敲定12月28日重新開放，官方宣佈以「公園裡動物園」與友善動物環境模式營運，打造沒有籠子的動物園，讓遊客參觀新竹動物園就像拜訪老朋友一般舒適，首度曝光的亮點一次看，更推出全台12歲以下小孩免費的好康優惠，歡迎全台大小朋友一起參與這場引頸期盼的盛事。

沒有籠子的動物園

新竹市立動物園自2017年5月休園，進行再生計畫工程已即將完工，將於2019年12月28日全新開園！官方表示，動物園再生計畫以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，打造對動物友善的環境，也增加人與動物的互動的空間，翻轉傳統「動物被看」的模式，會是嶄新的生命教育基地。設計總監李明也指出，「新竹市立動物園真的很不一樣，我們擁有新竹動物園應該引以為榮」。

新竹市立動物園五大人氣王

配合河馬新水池完工，新竹市立動物園今年8月舉辦河馬樂樂入新厝活動，搶先開放讓遊客參觀動物園部分區域，引起廣大迴響，這回再公布四大人氣王，分別是真實的小熊維尼「馬來熊」、森林裡的人類「紅毛猩猩」、亞洲最具代表性的猛獸「孟加拉虎」以及模樣呆萌又可愛的北美浣熊。

園內好好逛

除了園區五大焦點動物人氣王之外，全新園區的建築設計更接地氣，例如二號出口大象門，栩栩如生的大象雕像雄偉地鑲嵌在大門上，一看就讓人有動物園的意象！ 這座大象門是由日本設計師，模仿德國漢堡的哈根貝克動物園大門而建造的。這是當年全世界動物園最流行的風格，也顯現出昭和時期，追隨歐洲裝飾藝術的風潮。全部雕塑都是以純銅製作而成，展現當時的尊貴氣派。

動物園圖書館

設置在遊客中心的動物園書館是新竹市立圖書館的分館之一，為主題性圖書館。館藏多為動植物及親子類，現場也展出過去動物園的明星：高兩公尺的大象綾子標本。館內設計以「動物園」為主視覺並融入大自然元素，如入口處有動物園歷史敘事牆、館內也有動物造型的指標圖示，並以天井採光、輔以樹幹般的落柱，讓人彷彿進入動物森林。這裡有許多以「兒童」為出發點的設計，例如配合小孩身高矮化的書櫃、特別規劃的「閱讀角」空間讓孩子擁有自己的小秘境。

全台12歲以下兒童免費入園兩日限定

至於票價部分，園方估計每日將湧進5萬名人潮，為了縮短遊客的購票時間，推出兩日限定「全台12歲以下兒童、65歲以上民眾入園免費的好康活動，12歲以上至65歲以下則收取門票50元。市立動物園也在2號門（大象門）入口處設置悠遊卡專用通道，讓攜帶悠遊卡的遊客能更快入園。