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今年跨年要去哪？　從北到南「全台跨年活動」系列總整理

2019-12-25 11:58ReadyGo出發前

編輯：Shelly@ReadyGo、Alice@ReadyGo

首圖：臺北市政府

想好2020跨年要在哪裡度過了嗎？是要去跨年晚會人擠人還是宅在家看電視轉播？無論是哪一種，你絕對不能不知道跨年晚會有哪些卡司陣容，ReadyGo幫你整理好全台2020跨年晚會活動資訊，一起來看看今年的跨年晚會有哪些重量級卡斯，哪個地方有你的偶像，跨年就鎖定這個目標啦！

2020臺北最HIGH新年城

「臺北最High新年城-2020跨年晚會」今年活動期間拉長為1個月以上，並 將活動範圍擴大至東區，11月9日至2020年1月1日自市政府周邊將裝飾燈飾至仁愛圓環(但不包含圓環)，沿敦化南路至忠孝東路四段商圈，並於瑠公公園、頂好廣場、龍門廣場、鳥籠廣場等設立藝術裝置物，並於週末舉辦前期活動，吸引民眾至東區商圈、信義商圈感受新年城氛圍！

圖/2020臺北最HIGH新年城─跨年晚會
圖/2020臺北最HIGH新年城─跨年晚會
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全臺最具指標的跨年活動「臺北最High新年城-2020跨年晚會」由黃子佼、Lulu黃路梓茵師徒兩人攜手主持，目前公布重量級卡司包括搖滾天團五月天，將擔任臺北跨年晚會開場表演嘉賓，從12月31日晚間6點半就開唱，將為跨年晚會帶來第一波高潮。其餘卡司包括韓國天團Super Junior D&E、搖滾天團獅子LION、創作才女魏如萱、金曲饒舌歌王Leo王、金曲新人王ØZI、人氣樂團茄子蛋、偶像歌手鼓鼓 呂思緯、空靈系女聲白安、人氣Youtuber這群人、人氣Youtuber七月半、實力派女聲魏嘉瑩等，更多卡司與表演項目將陸續公布。

圖/臺北市政府
圖/臺北市政府
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今年臺北最High新年城─2020跨年晚會將以「混」為核心概念，將臺北「多元」特色帶出來，打破以往純粹歌手拼盤的演出形式，在晚會當天「混」出前所未有的跨界合演，影像、裝置藝術、表演藝術、社群、科技、設計…等各領域大師與藝人合作，每段表演都將會是專屬臺北最High新年城─2020跨年晚會獨家演出，藉由跨界的mix、不同領域的crossover產生出新的內容！

►主持人：黃子佼、黃路梓茵

►藝人卡司：白安、茄子蛋、鼓鼓、蘇慧倫、D&E(SUPER JUNIOR)、獅子合唱團、LEO王、ØZI陳奕凡、這群人TGOP、七月半、魏佳瑩…等陸續公布

►時間：18:30

►地點：臺北市政府前廣場

►交通方式

1.捷運國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘

2.捷運市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘

3.捷運台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘

4.搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自臺北車站、南港車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線

5.自桃園機場、松山機場轉乘捷運、客運到達活動會場

2020 美麗華跨年晚會

►主持人：Dennis

►卡司陣容：呂士軒、陳忻玥、老破麻樂團、白安、薩克斯風手─胡笙、壓軸─李友廷

►時間：20:00

►地點：大直美麗華百樂園 1F水舞廣場

2020 基隆市跨年晚會「音浪太強大！基隆嗨跨年」

2019基隆跨年晚會將於12月31日晚上19點45分盛大展開，除了推廣在地優秀樂團外，還邀請獲得金曲獎及金音獎肯定的眾多樂團前來參與盛會，用獨立音樂的熱力音浪以及膾炙人口的歌曲，撼動整座基隆港，將民眾的情緒嗨到最高點，激發出2019年最絢爛的煙火，引領大家迎接2020年最閃耀的第一刻！

►主持人：郭彥均

►卡司陣容：DJ E-Turn 楊立鈦、鏽鉚釘、拾叁樂團、TOBE樂團、血肉果汁機、隨性、美秀集團、旺福、四分衛(壓軸)

►時間：19:45

►地點：基隆港西三倉庫旁停車場

2020 桃園市跨年晚會【愛在桃園 幸福美好】

2020桃園跨年晚會將於12/31晚間7點在高鐵桃園站前廣場熱鬧登場，主持群由綜藝天王胡瓜、浩角翔起、白家綺攜手合作，有最夯「網友女神夜」的卡司–宅男女神轉變成戲劇女神-郭書瑤、氣質女神-李千那、No.1女神白家綺與戲劇小天后-張家瑋、郭亞棠、夏宇禾以及邱子芯，時尚女神-鬼鬼吳映潔，甜美女神新銳歌手-蔡家蓁，金曲氣質才女-孫盛希、棒球女神LamiGirls…等震撼網友演出卡司，超夯樂團滅火器、才子歌手方泂鑌帶來精彩表演，超級重量級南韓帝王天團SUPER JUNIOR-K.R.Y.、電音女神姐姐-謝金燕壓軸以及亞洲新天王周湯豪擔任壓軸後演出，全台最強跨年卡司就在桃園跨年。

圖/桃園市政府觀光旅遊局
圖/桃園市政府觀光旅遊局
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►主持人：胡瓜、白家綺、浩角翔起

►卡司陣容：郭書瑤、李千那、白家綺、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯、鬼鬼吳映潔、蔡家蓁、孫盛希、LamiGirls

►時間：19:00

►地點：桃園市中壢區桃園高鐵站站前廣場

►轉播：

電視│民視無線台 LIVE 12/31(二) 21:30-24:40

民視第一台 LIVE 12/31(二) 19:00-24:40

網路│四季線上影視 LIVE 12/31(二) 18:00-24:40

YOUTUBE『2020愛在桃園幸福美好跨年晚會』 LIVE 12/31(二) 18:00-24:40

廣播│ 廣播 亞洲電台 LIVE 12/31(二) 19:00-24:40

2020 SHINING！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜(麗寶)

圖/Alice@ReadyGo(照片來源：漾台中粉絲專頁)
圖/Alice@ReadyGo(照片來源：漾台中粉絲專頁)
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(照片來源：漾台中粉絲專頁)
(照片來源：漾台中粉絲專頁)
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►主持人：于美人、蔡昌憲、許志豪

►卡司陣容：楊丞琳、曾沛慈、安心亞、徐佳瑩、茄子蛋、周興哲(陸續公布)

►時間：18:00

►地點：后里麗寶樂園第二停車場

2020 SHINING！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜(太平區)

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►主持人：Sandy吳姍儒、阿Ken、夏語心

►卡司陣容：茄子蛋、高爾宣、吳卓源、JR紀言愷、周興哲、翁立友、Ric 荒山亮(陸續公布)

►時間：18:00

►地點：太平運動中心

劍湖山世界首創 2020跨年極光煙火秀

2020年台灣唯一的跨年極光煙火秀，將在劍湖山世界轟動上演。現場觀眾可近距離觀賞主題樂園幸福摩天輪獨特的璀燦煙火，長達566秒，以及媲美極地美景的極光秀。而跨年晚會節目自2019年12月31日晚上7時起，在幸福摩天輪前登場，一直延續到2020年凌晨結束，有眾多高網路聲量的歌手參與演出，包括李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學等藝人，另有唐貓樂團、耶魯布萊克樂團，及呂薔、超高聲量實力偶像陳芳語，壓軸則是J.Sheon。

►卡司陣容：李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文、唐貓樂團、耶魯布萊克樂團、呂薔、陳芳語，壓軸則是J.Sheon。

►時間：19:00

►地點：劍湖山世界

2020南投閃耀新年心 跨年晚會

南投縣政府今年跨年晚會主題「愛在南投星光閃耀」，以2020諧音（愛你愛你）為活動特色，盼讓愛延續迎接閃耀的2020年，晚會由幽默風趣的梁赫群與邱慧雯擔任主持人，揪縣民們徹夜狂歡到凌晨，也邀請南投在地表演團體打頭陣，分別是擅長民謠曲風的「飛暘樂團」以及南投知名舞團「曼暉舞蹈團」帶來迎新春的開場演出，呈現南投的音樂、舞蹈之美；接著由年輕世代瘋狂的《BOXING》、《草屯囝仔》與《臭屁嬰仔》將帶著上萬民眾一起嗨起來。

圖/2020南投閃耀新年心 跨年晚會FB
圖/2020南投閃耀新年心 跨年晚會FB
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►主持人：梁赫群、邱慧雯

►卡司陣容：飛暘樂團、曼暉舞團、BOXING、草屯因仔、臭屁嬰仔、RED芮德、Chris唐仲彣、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧、鬼鬼-吳映潔、世界美顏小姐-高曼容

►時間：19:00

►地點：南投縣立體育場

2020台南好YOUNG耶誕跨年系列活動

有別其他縣市選在12月31日當天辦理跨年演唱會及煙火秀，台南市政府今年推出嶄新跨年系列活動，12月1日起以帶狀方式，在每個週末、不同場地舉辦，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍。其中，12月21日及28日兩天於台南市政府西側廣場，將邀請深受年輕人喜愛的國內外藝人盛大演出；跨年晚會在12月31日晚間於台南市美術館二館前登場。整個12月勢必讓台南嗨翻天！

圖/台南好Young耶誕跨年城FB
圖/台南好Young耶誕跨年城FB
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►主持人：吳建恆、劉宇珊

►卡司陣容：（G）I-dle、畢書盡、戴愛玲、張立昂、熊仔、蓋兒Gail、J.Sheon

►時間：12/21 18:40

►地點：台南市政府西側廣場

►主持人：莎莎、吳建恆

►卡司陣容：Astro、炎亞綸、高爾軒OSN、鄭茵聲、閻奕格、流氓阿德、文慧如、Karencici

►時間：12/28 18:40

►地點：台南市政府西側廣場

2020 愛．SHARING高雄夢時代跨年派對

2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對的卡司陣容由「老鷹三少」Bii畢書盡、李玉璽、陳彥允合體開場，金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，主辦單位並邀請安心亞、劉艾立、宋念宇、鄭可強、Gail蓋兒、李艾薇、Noovy、陳勢安、李玖哲、丁噹，卡司陣容超豪華。特別出席記者會的李玉璽透露，「老鷹三少」已經許久沒有同台，3人合體只有高雄夢時代跨年看的到，將帶來70分鐘的精彩組曲表演，現正認真地準備，帶給大家不一樣的感受，想知道就要來高雄夢時代跨年，他現場並演唱自創曲〈想〉，讓大家聽得如癡如醉。

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►主持人：曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜

►卡司陣容：Bii畢書盡、李玉璽、陳彥允、安心亞、劉艾立、宋念宇、鄭可強、Gail蓋兒、李艾薇、Noovy、陳勢安、李玖哲、丁噹、蕭敬驣

►時間：19:00

►地點：夢時代大道

►轉播：中天綜合台36頻道、MOMO TV 全程Live轉播、中視無線台

►廣播：My Video、Hit Fm

2020 耶誕跨年煙火秀「紫耀義大 享樂由你」

圖/Visual Hunt
圖/Visual Hunt
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►內容：999秒大型藝術煙火秀+無人機展演秀

►地點：高雄義大世界

2020屏東跨年晚會-K歌之夜

迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園辦理，平民天團玖壹壹、以及台灣最具代表性的龐克搖滾樂團–滅火器樂團、台語天后黃妃、孫淑媚等卡司，陪縣民一起倒數跨年。

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►主持：楊程鈞、FiFi

►卡司陣容：李聖傑、玖壹壹、孫淑媚、滅火器、黃妃、李子森、茅草屋樂團、吳勇濱、林俞玟

►時間：2019/12/31 19:30

►地點：屏東市千禧公園

2020花蓮太平洋觀光節跨年晚會

東台灣最大場「2020花蓮太平洋觀光節跨年晚會」卡司公布，剛在開完個人演唱會的蕭煌奇獨家壓軸！金曲歌王首度與全方位樂團合體唱跨年，原汁原味呈現小巨蛋演唱會的超強內容；而從不缺席花蓮跨年的女神阿喜，每天狂補充維他命就怕感冒，並放話好身材今年能露就露，絕對有誠意。

圖/花蓮縣政府觀光處
圖/花蓮縣政府觀光處
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►卡司陣容：蕭煌奇、阿喜、小鬼黃鴻升、吳汶芳、鄭心慈、小男孩樂團、李唯楓、曾靜玟、林威良、Masha、金曲樂團鹹豬肉

►時間：20:00

►地點：花蓮市六期重劃區東大門廣場

►轉播：三立台灣台22:30、MTV台20:00

延伸閱讀>> 【中南部】聖誕跨年住宿首選 跑車、麻將16間特色民宿飯店推薦

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跨年基隆煙火秀

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