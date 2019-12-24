整理包／「遠百信義A13」開幕最新焦點！ 頂級威秀、深夜食堂、百貨大戰搶攻信義新亮點
期盼已久的「遠東百貨信義A13」即將開幕了，預計於本月25日正式試營運，24日已有一波媒體導覽活動陸續刊出，讓大家跟著udn旅遊美食一齊觀賞精彩總整理，一同期待這顆最新亮點降臨台北市最大型百貨集散地「信義區」，將會為大家刷新哪些新感觀和必吃必玩必看的亮眼之處！？這裡持續收錄新進消息，快來瞧瞧吧！
【開幕消息】
遠東集團董事長徐旭東：「我不能打100分，但95分總可以吧？」因為這家店與其他遠百旗下百貨都不同...
◎開門迎客了！遠百信義A13「全台唯一智能商場」、台灣老街超吸睛 5成品牌是信義區獨家
【美食焦點】
目前遠百信義A13所公佈的餐飲名單，共計有鼎泰豐、旭集、樂檸、涮乃葉等41個品牌。其中位於B3的食代館美食廣場，就是由新加坡BreadTalk集團所打造的美食主題街...
◎首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了
◎4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌
◎搶在遠百A13前！最潮台菜「心潮飯店」 微風信義12月24日開幕
◎Lady M進駐遠百信義A13 絕美落地窗內用店型、奢華新口味「香檳千層」曝光
【百貨亮點】
「MUVIE CINEMAS」為進駐A13的影城名字，為全新品牌，是威秀頂級影廳「GOLD CLASS」進階版...；台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」也將於遠百信義A13登場，占地約120坪，用樂高積木打造出天燈馬賽克牆、全台最大台北特色地景、珍珠奶茶等充滿台灣在地味...
◎LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13 獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波
◎頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13 新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元
◎Melissa將進駐遠百信義A13 「冰雪奇緣」果凍鞋也太可愛
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