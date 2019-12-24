整理包／「遠百信義A13」開幕最新焦點！ 頂級威秀、深夜食堂、百貨大戰搶攻信義新亮點

期盼已久的「遠東百貨信義A13」即將開幕了，預計於本月25日正式試營運，24日已有一波媒體導覽活動陸續刊出，讓大家跟著udn旅遊美食一齊觀賞精彩總整理，一同期待這顆最新亮點降臨台北市最大型百貨集散地「信義區」，將會為大家刷新哪些新感觀和必吃必玩必看的亮眼之處！？這裡持續收錄新進消息，快來瞧瞧吧！

◎徐旭東：遠百信義A13本月開幕

遠東集團董事長徐旭東表示，遠百信義A13會在今年底前開出。記者江佩君／攝影 分享 facebook

◎4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

◎搶在遠百A13前！最潮台菜「心潮飯店」 微風信義12月24日開幕

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◎亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

遠東百貨信義A13已經於外牆陳列館內的餐飲名單。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

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◎頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13 新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

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