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整理包／「遠百信義A13」開幕最新焦點！ 頂級威秀、深夜食堂、百貨大戰搶攻信義新亮點

2019-12-24 12:44聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

期盼已久的「遠東百貨信義A13」即將開幕了，預計於本月25日正式試營運，24日已有一波媒體導覽活動陸續刊出，讓大家跟著udn旅遊美食一齊觀賞精彩總整理，一同期待這顆最新亮點降臨台北市最大型百貨集散地「信義區」，將會為大家刷新哪些新感觀和必吃必玩必看的亮眼之處！？這裡持續收錄新進消息，快來瞧瞧吧！

【開幕消息】

遠東集團董事長徐旭東：「我不能打100分，但95分總可以吧？」因為這家店與其他遠百旗下百貨都不同...

開門迎客了！遠百信義A13「全台唯一智能商場」、台灣老街超吸睛　5成品牌是信義區獨家

徐旭東：遠百信義A13本月開幕

遠東集團董事長徐旭東表示，遠百信義A13會在今年底前開出。記者江佩君／攝影
遠東集團董事長徐旭東表示，遠百信義A13會在今年底前開出。記者江佩君／攝影
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【美食焦點】

目前遠百信義A13所公佈的餐飲名單，共計有鼎泰豐、旭集、樂檸、涮乃葉等41個品牌。其中位於B3的食代館美食廣場，就是由新加坡BreadTalk集團所打造的美食主題街...

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

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亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

遠東百貨信義A13已經於外牆陳列館內的餐飲名單。記者陳睿中／攝影
遠東百貨信義A13已經於外牆陳列館內的餐飲名單。記者陳睿中／攝影
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【百貨亮點】

「MUVIE CINEMAS」為進駐A13的影城名字，為全新品牌，是威秀頂級影廳「GOLD CLASS」進階版...；台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」也將於遠百信義A13登場，占地約120坪，用樂高積木打造出天燈馬賽克牆、全台最大台北特色地景、珍珠奶茶等充滿台灣在地味...

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

Melissa將進駐遠百信義A13 「冰雪奇緣」果凍鞋也太可愛

台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」進駐遠百信義A13。圖／喜事提供
台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」進駐遠百信義A13。圖／喜事提供
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