迎接2020第一道曙光！ 全台超熱門「日出景點」快揪團~

早安晨之美，2020第一道曙光要來啦！

跨年哪裡去？當然是要去迎接2020第一道曙光啦~看著太陽從山巒或海濱緩緩升起，橘黃的陽光慢慢將天空渲染成一片金黃，這樣美麗的場景真的會讓人將煩惱拋到九霄雲外，充滿元氣的迎接2020全新一年的到來！小編整理了全台人氣日出勝地與推薦住宿，熱血的來一場跨年欣賞日出之旅吧！

以下是2020年小編整理出全台最早曙光時間及日出時間，還有推薦追曙光看日出的景點！趕快筆記起來跟朋友們衝了！想要看更詳細的曙光及日出時間，可以上中央氣象局或是台北天文館查詢，台北天文館還特製了曙光互動地圖，可以查詢全台各景點的曙光及日出時間！

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台北-陽明山

在台北很少有地方可以看日出，但其實陽明山除了可以看夜景，也是賞曙光的好所在！到陽明山國家公園，除了可以站在山上由上往下俯瞰整個台北市，也能看到雲霧環繞並在遠方緩緩升起的美麗陽明山日出呢！

台北-陽明山。 圖／IG, tqcrg_fifa 分享 facebook

陽明山出霧溫泉飯店

陽明山出霧溫泉飯店有著樣品屋的透亮玻璃帷幕，座落在一片山林中，絕對會讓你的身心靈獲得放鬆。不但有著名的溫泉讓你享受泡湯文化，還設有兩種不同形式的餐廳「草山食堂」與「出霧書房」體驗不同的飲食文化與氛圍，想要釋放壓力來這裡就對了！

陽明山出霧溫泉飯店。 圖／agoda 分享 facebook

陽明山出霧溫泉飯店。 圖／agoda 分享 facebook

地址：新北市金山區山城路82-3號

交通：離金山老街車程約14分鐘

附近景點：小油坑、金山老街、竹子湖、擎天崗

訂房網評價：8.4/10分(agoda)

新北-三貂角

三貂角為北部的極東點，也是北部迎接新年第一道曙光的好去處！來到這裡迎接日出，不僅能享受到到海天一色朦朧的金色光芒，還能看到日出緩緩從水平面上升起的海天美景呢！

新北-三貂角。 圖／IG, kiwi_1214_o3o 分享 facebook

新北貢寮逸閒居民宿

三貂角追曙光首選民宿就是新北貢寮逸閒居民宿了！這邊擁有無敵海景，沒有什麼比睜開眼就是海更幸福的了。民宿主人每天都會準備美味的早餐，讓人像回到家一般的舒適，附近也有許多景點，絕對是追曙光的好去處。

小編說：跨年在海邊過實在太療癒啦！

新北貢寮逸閒居民宿。 圖／agoda 分享 facebook

新北貢寮逸閒居民宿。 圖／agoda 分享 facebook

地址：新北市貢寮區福連街38號

交通：離三貂角車程約3分鐘

附近景點：卯澳漁港、福隆海水浴場

訂房網評價：9.0/10分(agoda)

宜蘭-太平山

太平山的翠峰湖環山步道，開車就能看到傳說中的日出美景。跟著規畫好的環山步道，在觀景台上等待日出乍現，日出、雲海與晨霧之美層層疊疊，讓人不得不陶醉其中，非常適合一家大小同遊、欣賞第一道曙光的景致。

宜蘭-太平山。 圖／IG, grazingsheep_photo 分享 facebook

太平山英仕山莊

太平山英仕山莊坐擁蘭陽溪美景、玉蘭茶區的山丘上。俯瞰著美麗的景色，還可到不遠處的松羅國家步道漫步，欣賞自然美景，也可到棲蘭神木園區沉浸森林芬多精，或到著名的太平山森林遊樂區、翠峰湖畔，享受大自然的美妙，來到這裡，眾多美景能一次掌握，真的是太划算了！

小編說：怕荷包大失血來這裡準沒錯！

太平山英仕山莊。 圖／agoda 分享 facebook

太平山英仕山莊。 圖／agoda 分享 facebook

地址：宜蘭縣大同鄉英士村泰雅路三段21巷1號

交通：離太平山車程約17分鐘

附近景點：櫻花林、清水地熱廣場

訂房網評價：7.5/10分(by agoda)

台東-太麻里

台灣本島的第一道曙光，就在太麻里，排灣族語「Ja.Bau.Li」是指太陽升起的地方。太麻里除了能在海濱的曙光園區看到海面升起的太陽，也能在金針山上的觀日涼亭欣賞到陽光從雲海乍現，這些都是非常受歡迎的日出景點。若是有機會在夏末秋初來到，還能看到金針花季盛開唷！

台東-太麻里。 圖/ Flickr 分享 facebook

台東-三仙台

由離岸小島、珊瑚礁海岸及碎石海岸構成，八拱跨海步橋連結著本島與小島，它的波浪造型就像一條巨龍伏臥在海上。每當曙光升起，將八拱橋染成金色貌，散發出絢麗光芒，光彩奪目，是難得一見的美景！

台東-三仙台。 圖/ Flickr 分享 facebook

台東三仙台星辰民宿

台東三仙台星辰民宿房間內都配有小陽台，窗外的無敵海景一覽無遺，還可以直接眺望三仙台。豪華雙人房還有小天窗可以直接躺著看星空，這樣的美景，等你親自來體會！

小編說：年年迎曙光必來的就是三仙台呀！

台東三仙台星辰民宿。 圖／agoda 分享 facebook

台東三仙台星辰民宿。 圖／agoda 分享 facebook

地址：台東縣成功鎮美山路1之6號

交通：離三仙台車程約10分鐘

附近景點：成功花海、成廣澳文化地景廣協發商號

訂房網評價：8.3/10分(by agoda)

綠島

講到綠島第一個聯想的就是朝日溫泉了，來到這裡，你可以泡在熱呼呼的朝日海岸溫泉中，一邊欣賞著海岸的美麗曙光，是不是別有一番風味呢！

綠島。 圖／Wikimedia 分享 facebook

綠島好望角渡假民宿

綠島好望角渡假民宿座落於綠島的北方，擁有自然景觀與太平洋的美麗海景，附近的旅遊景點，包括梅花鹿生態園區、公館鼻、人權紀念公園、將軍岩等所有景點步行不超過五分鐘，是不是超級方便呢。在綠島好望角渡假民宿可是有著超棒視角，在海景房醒過來，就可以迎接廣闊的湛藍海洋，整個身心都舒暢起來。房間裡面的陳設簡潔乾淨，而且擁有窗戶及落地窗，早晨就被溫暖的陽光和海洋喚醒吧。

編說：小在小島住宿迎接新年的感覺格外不一樣呢~

綠島好望角渡假民宿。 圖／agoda 分享 facebook

綠島好望角渡假民宿。 圖／agoda 分享 facebook

地址：台東縣綠島鄉公館村33號

離綠島人權紀念公園車程約2分鐘

交通：附近景點：牛頭山、柚子湖、綠島人權紀念公園、柴口浮潛區、綠島燈塔

訂房網評價：8.6/10分(by agoda)

台中-福壽山農場

福壽山特有的盆地日出，每當清晨或日落時分，山裡的雲都會從四面八方湧入並匯聚其中，不同於一般高山上的日出，雲海的氣勢磅礡，搭配著紅、澄、藍、綠、黃、白的晨曦，不僅光芒四射，彷彿伸手即可觸摸到天際呢！

台中-福壽山農場。 圖／IG, lightlightlily 分享 facebook

台中梨山賓館

台中梨山賓館是梨山地區早期打造的旅館，宮殿式的旅館帶來一種古色古香的氛圍，四季皆有不同景色，若有機會來到這裡，一定能體驗穿越時空隱居在山林中的悠閒快活！

小編說：真想整個2020都待在這裡！

台中梨山賓館。 圖／agoda 分享 facebook

台中梨山賓館。 圖／agoda 分享 facebook

地址：台中市和平區中正路91號

交通：離福壽山農場車程約13分鐘

附近景點：雪霸國家公園、梨山文物陳列館

訂房網評價：7.1/10分(by agoda)

南投-武嶺

為台灣公路海拔的最高點，除了開車外，現在也有許多單車客前往征服，欣賞著高山上的旭日衝破雲端及山頭，帶來的壯麗與震撼！

南投-武嶺。 圖／Wikimedia 分享 facebook

清境西雅圖璀璨雙城

清境西雅圖璀璨雙城位在清境區域的住宿，擁有清晰的空氣和絕佳的視野，外頭還有一大片草皮，看起來就就相當舒服。在這邊還有無敵山景，而且位在高處所以還能俯瞰山谷，這樣有著悠閒氛圍的地方怎能錯過。

小編說：吸收芬多精，精神都抖擻了起來！準備面對新挑戰囉~

清境西雅圖璀璨雙城。 圖／agoda 分享 facebook

清境西雅圖璀璨雙城。 圖／agoda 分享 facebook

地址：南投縣仁愛鄉大同村榮光巷39號

交通：離清境農場車程約10分鐘

附近景點：清境農場小瑞士花園、清境農場、夢谷瀑布

訂房網評價：6.9/10分(by agoda)

嘉義-阿里山

講到日出，就絕對不能錯過阿里山！阿里山日出除了國內遊客外，也受到許多國外遊客慕名而來。搭乘阿里山火車或沿著觀日步道步行上山來到著名的祝山觀日樓，欣賞著高海拔的雲海景象搭配火紅太陽從山頭躍出的那刻，這絕世美景，再多等待也都值得了！

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阿里山賓館

阿里山賓館位在全台最高景點之渡假飯店，設計出充滿古色古香的懷舊房型，讓你不僅充分享受沐浴在森林芬多精，體驗身心舒暢的感覺，也能帶給你最優質的休憩感受。

小編說：在台灣最高點聽起來就很猛XD

阿里山賓館。 圖／agoda 分享 facebook

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地址：嘉義縣阿里山香林村16號

交通：離阿里山車程約15分鐘

附近景點：阿里山國家森林遊樂區、神木車站、塔塔木夫妻神木

訂房網評價：8.1/10分(by Booking)

台南-二寮

除了阿里山日出外，台南二寮觀日亭的日出也是數一數二的美景，在這裡看日出以春天最佳，遠眺東方，中央山脈於晨光中浮現，太陽也緩緩升起，陽光從後山躍出，使山巒雲霧都充滿著絢麗的光環，帶來如潑墨畫般的雲瀑與日光，讓人為之驚豔！

台南-二寮。 圖／IG, a065763771 分享 facebook

看完這些美不勝收的日出勝地，你是不是已經等不及迎接每天的第一道曙光了呢？小編已經開始規劃跨年行程了！還在等什麼呢？快揪團一起去迎接2020第一道曙光吧！

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