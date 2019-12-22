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聯合國不存在的「亞洲神祕國家」千萬網紅大讚台灣絕對值得來

2019-12-22 11:44聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

Nas表示，雖然政治因素下，有些地圖或網站搜尋不到台灣，但這裡真實存在。圖／摘自...
Nas表示，雖然政治因素下，有些地圖或網站搜尋不到台灣，但這裡真實存在。圖／摘自臉書Nas Daily影片
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日前參加「來去總統府住一晚」的國際千萬網紅Nuseir Yassin（簡稱Nas）與女友Alyne Tamir，昨（21）日在臉書粉絲專頁曝光來台灣旅遊影片，以「亞洲最神祕的國家」為題介紹，提到台灣在聯合國或某些網站彷彿不存在，也搜尋不到，但卻是「真真實實存在、一個能打動人的國家」，大讚「絕對值得來一趟！」

Nas的影片開頭就以台灣是不存在的國家介紹。圖／摘自臉書Nas Daily影片
Nas的影片開頭就以台灣是不存在的國家介紹。圖／摘自臉書Nas Daily影片
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擁有千萬粉絲的網紅Nas，可說是「網紅中的網紅」，由一對來自以色列、美國的情侶共同經營，他們的粉絲專頁「Nas Daily」以拍攝影片為主，內容大多數著重介紹各地故事，從飲食文化到女權平等，甚至是環境保育、動物關懷等議題，皆在他們涉獵範圍，追蹤者多達1,446萬人，光是粉絲數字就相當於台灣一半的人口數。影片觀看次數更是驚人，累積超過45億次，單則影片觀看次數動輒上百萬至上千萬，受到許多粉絲喜愛。

Nas介紹台灣是位於亞洲的一個民主國家。圖／摘自臉書Nas Daily影片
Nas介紹台灣是位於亞洲的一個民主國家。圖／摘自臉書Nas Daily影片
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日前，Nas與女友Alyne Tamir受邀體驗「來去總統府住一晚」，就已受到不少粉絲關注，他們昨日發出介紹台灣的影片，以「亞洲最神秘的國家（Asia's Secret Country.）」為題，並提到台灣是在聯合國沒有席位，字面上不存在的國家，在有些iPhone內建表情圖案內，找不到國旗的國家，甚至是在部分世界地圖中不存在的國家。但是，他來到台灣深深受到打動，也深信可以打動每個人。

Nas以位於亞洲的一個民主國家作為開頭介紹台灣，並且介紹了各種台灣特色，像是公園有Wi-Fi，夜市等，並且稱讚台灣是好客友善社會，即使面對國際上的壓力，還是運作得非常好，擁有世界名列前茅的健保系統，看病只要5元美金。生活便利，四處可見便利商店。甚至現在世界各國常用的電子元件，包含iPhone或筆電，許多都是由台灣生產。

同時介紹各種台灣特色，像是夜市小吃文化等。圖／摘自臉書Nas Daily影片
同時介紹各種台灣特色，像是夜市小吃文化等。圖／摘自臉書Nas Daily影片
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同時也在影片中邀請總統蔡英文入框，最後號召世界各地網友，並表示，雖然在政治因素下，讓一些地圖或網站搜尋不到台灣，但強調這裡真實存在，「相信我，來趟台灣吧！絕對值得！」

影片一出，短短一天時間內，就已吸引11萬人按讚、2.5萬次分享，觀看人次超過304.8萬次，總統蔡英文親自回覆留言表達感謝，而下方留言也吸引大批來過台灣的網友前去po照留言，形成另一種分享各種在台灣拍攝美照的有趣情況。

Nas邀請總統蔡英文入框。圖／摘自臉書Nas Daily影片
Nas邀請總統蔡英文入框。圖／摘自臉書Nas Daily影片
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Nas與女友Alyne日前一起體驗「來去總統府住一晚」。圖／中華文化總會提供
Nas與女友Alyne日前一起體驗「來去總統府住一晚」。圖／中華文化總會提供
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