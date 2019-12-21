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飯店即劇場你敢信？台中1969藍天飯店打造空間最大沉浸式體驗劇《雙姝記》

2019-12-21 15:09ReadyGo出發前

圖文/1969藍天飯店

沉浸式體驗劇場日漸風行，觀眾融入舞台內同步氛圍是相當難得的體驗，台中知名設計旅店 1969藍天與 20%實驗劇坊，聯手將劇場搬入飯店內，客房與公共空間皆為表演舞台，總表演活動空間高達150坪，讓觀眾、旅客完整體驗在沉浸互動式演出，超過二十種不同結局，活動將從2019/12/24至2020/1/19日。

150坪立體舞台

繼去年超過一層樓高的行李箱聖誕樹驚奇後，1969藍天飯店再次突破創新！與20%時驗劇坊合作，將實境體驗劇場搬入飯店內。不僅將1969藍天飯店客房改造之外，沉浸式體驗劇《雙姝記》還包含餐廳、梯間、地下室…等空間，總計約150坪的立體舞台，參與者將依循故事情節，而穿梭在不同空間體驗，劇中並搭配多款酒飲，更加深刻體會劇中的喜怒哀樂及氛圍引導。

(照片來源：1969藍天飯店)
(照片來源：1969藍天飯店)
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唯有親身經歷，才知究竟為何

《雙姝記》中，以「Choose選擇」做為題材核心，參與者將經歷一場結合表演、遊戲、音樂、酒的互動體驗；報到時決定劇中發展主線，將有不同難度可選擇，伴隨著劇中每位角色個性，進行遊戲互動，亦延伸出不同的故事走向。劇中每一次選擇如同蝴蝶效應般，引出不同的劇情發展，超過二十種不同結局，每種結局都令人驚呼。

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本次活動售票主要於Accupass活動通平台販售，分為平日單一特惠票$1,000元與假日套票，假日套票則以人數作為區隔有不同票價，單人票$1500、雙人套票$1,300、四人套票$1,200，另外假日每場限時開放6位名額早鳥優惠預購。為方便外縣市參與者，1969藍天飯店加碼推出住房套票優惠專案，住宿加雙人套票只要3,600元起！活動期間:2019/12/24-2020/1/19。

1969藍天飯店

地址│台中市中區市府路38號

電話│04-2223-0577

延伸閱讀>>1969藍天飯店《雙姝記》活動詳情看這裡

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