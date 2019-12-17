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把盤古蟾蜍當青蛙 花蓮6人誤食嘔吐、1人送醫不治

花蓮瑞穗春天「買一晚送一晚」到1月底！來去「台版霍格華茲城堡」放鬆一下

2019-12-17 16:06聯合新聞網 陳信儒

瑞穗春天國際觀光酒店綠景公園與城堡相輝映。 圖／各業者提供
瑞穗春天國際觀光酒店綠景公園與城堡相輝映。 圖／各業者提供
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瑞穗春天國際觀光酒店今年3月開幕吸引不少旅人注目，歐風城堡外型更被譽為是「台版霍格華茲城堡」，配合國旅秋冬補助延至2020年1月底，瑞穗春天國際觀光酒店推出「壹月平日限定／第二晚免費住房專案」，於2020年1月平日入住指定房型三天兩夜，享第二晚免費，等同買一送一，不如趁機把特休拿出來安排一趟花蓮行，好好放鬆一下。

瑞穗春天國際觀光酒店為慶賀蘇花改工程通車，於2020農曆年前推出下殺優惠，於2020年1月1日至2020年1月31日期間（農曆春節1月24日至1月28日不適用），平日週一至週四入住三天兩夜，城堡溫馨家庭房（四人房）優惠價NT$25,800+10%，下殺將近3.2折；入住城堡精緻客房（雙人房）優惠價NT$14,800+10%，下殺近乎2.3折！

此外，住宿費用還可申請交通部觀光局秋冬旅遊補助，三天兩夜的第一晚可再折NT$1,000！普天同慶的好康絕對不能錯過，想來花蓮後山呼吸純淨空氣又不想遇到春節期間的旅遊人潮，就搶先一步於壹月來瑞穗春天國際觀光酒店享溫泉、遊莊園。

 瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗春天國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。在這寒意襲人的冬日時刻，沉浸溫熱暖心的「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

 除了瑞穗馳名的黃金湯外，瑞穗春天國際觀光酒店為了打造奢華頂級服務，在開幕之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree）旗下悅椿Spa（Angsana Spa），也是目前全台唯一的服務據點，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈，房客還可享60分鐘以上Spa療程8.5折優惠。

 

【壹月平日限定 第二晚免費】一泊二食住房專案內容：

※預訂期間：即日起至2020年1月31日 

※入住期間：2020年1月1日至2020年1月31日平日（週一至週四）（農曆春節1月24日至1月28日不適用）

瑞穗春天國際觀光酒店位於瑞穗溫泉區，因此全館房型皆可享受「黃金湯」溫泉，瑞穗溫泉...
瑞穗春天國際觀光酒店位於瑞穗溫泉區，因此全館房型皆可享受「黃金湯」溫泉，瑞穗溫泉區泉質與日本三大名湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、遇空氣即結成淡黃色結晶「溫泉花」，又被譽為「黃金湯」。 圖／天成飯店集團提供
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親子別墅溫馨家庭四人房，直接可以在房間溜滑梯。 圖／瑞穗春天提供
親子別墅溫馨家庭四人房，直接可以在房間溜滑梯。 圖／瑞穗春天提供
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觀光酒店溫泉春節
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