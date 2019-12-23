迎接2020第一道光！ 全台曙光秘境推薦 一生一定要看一次

編輯：Lemon@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

首圖：math_ying_

年末最期待的莫過於12月31日與朋友齊聚一堂快樂倒數迎接新一年的到來了，而跨年一定要熱血一波的就是看曙光啦！ReadyGo幫你整理了全台北中南東看曙光的地點，如果你還沒看過署光，不要猶豫了，趕快安排一下，揪三五好友們一起迎接2020第一道曙光吧！

#北部

鼻頭角迎曙光

圖/IG@zhoubob0726 分享 facebook

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北海岸一向是追曙光的推薦景點之一，而擁有壯闊地質景觀的鼻頭角更是瑞芳三大跨年賞日出景點之一。不論是挖掘神祕洞穴，親近海水亦或是站在居高臨下的鼻頭角上，欣賞海天一線的無敵美景，看那曙光突破海平面升起，迎接新年的到來，頗是一大享受啊！

福隆迎曙光

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北部跨年除了101煙火秀，東北角福隆迎曙光也是一項精彩又盛大的跨年活動啊！2019福隆迎曙光除了迎接元旦晨曦活動，更結合鐵馬、地質探索等遊憩活動，趁著連假快揪親朋好友一起去福隆賞日出吧！

貢寮桃源谷

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除了著名的福隆迎曙光，貢寮桃源谷可是個超美的曙光秘境！隻身在廣闊的大草原望向遠方的龜山島，搭上閃耀的曙光，就像一幅幽靜的畫作，令人留戀。

萬里龜吼

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說到如仙境般的畫作，可不能遺忘基隆的龜吼。夜晚與朋友享受在點點星光下烤肉，白天一起迎接炫麗的曙光、欣賞萬里絕佳海景，趁著跨年連假來一趟露營之旅吧！

#中部

日月潭金龍山迎曙光

圖/日月潭國家風景區管理處 分享 facebook

可以眺望整個魚池盆地、遠觀合歡山脈及日月潭，一睹壯麗日出雲海景色的台灣三大攝影勝地之一，金龍山作為追曙光的活動再適合不過了！當曙光乍現之時，萬縷金光透過台灣肖楠的枝枒灑在林間各處，如浪花般的雲海翻滾奔騰，瞬息萬變的風景令人屏息以待啊。

#南部

二寮迎曙光

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二寮迎曙光是全台最低海拔中可以看到曙光與雲海的地區，擁有相對輕鬆到達欣賞日出景致的優勢，因此每年跨年都吸引了大批民眾，所以西拉雅風管處都會進行人數管制。

阿里山日出印象音樂會

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說到阿里山最吸引人的便是小火車及日出，阿里山為全國最知名觀賞日出的旅遊勝地，每年會特別籌辦「阿里山日出印象音樂會」讓國內外遊客沉浸在悠揚交響樂音中，迎接新年第一道曙光的活動。

加碼─北門送夕陽

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大部分的跨年活動都是夜間晚會、清晨迎曙光，較特別的是在台南北門有一項「送夕陽」的活動，在每年的最後一天12/31，大家一同聚在鹽田，一邊看著舞蹈表演，一邊回想過去一年自己的努力。

#東部

太平山迎曙光

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想要觀賞到宜蘭第一道曙光，那就不能錯過宜蘭聖地太平山！眾多據點讓你欣賞到不同日出，可以在太平山莊觀景台及蹦蹦車車站月台欣賞三星山日出，在翠峰景觀道路14k處觀景台觀賞「雲海日出」，以及望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」，這份經驗絕對永生難忘！

三仙台曙光

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當天空轉為黃橙色、陽光灑落在海面及三仙台拱橋時，眼前畫面就如一幅畫作，讓相機快門聲與讚嘆聲接連不斷，還沒看過三仙台曙光的朋友，趕快安排一下！

太麻里曙光

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如果想要趁著跨年逃離都市，那麼就去台東太麻里吧！太麻里曙光可以說是全台最美也不為過，看著太陽從海平線緩緩上升，漸亮光芒照射在海面上，感覺就像是帶來的一整年的新希望！用奔跑的方式迎接新年吧！

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