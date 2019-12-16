「放大版戽斗星球」在台中燈會！文心森林公園12/21點燈，下巴迷衝一波

圖／IG網友授權 分享 facebook 2020台灣燈會出現放大版戽斗星球！2020台灣燈會副展區文心森林公園將於21日點燈，主軸「童趣樂園」替台灣燈會注入新的風貌，期望將經濟效益擴大至耶誕節和春節。如今，文心森林公園大片草地上已經可以看到許多藝術作品，當中又以放大版的戽斗星球動物群最吸睛，「下巴迷」今年的台灣燈會絕對要跟緊。 圖／IG網友miss9290授權 分享 facebook

2020台灣燈會展期從2020年2月8日至23日共16天，將以3大亮點「雨林秘境、動物狂歡、童趣樂園」為主題；主展區以森林燈區概念，營造全天候賞燈環境，善用園區地景地貌與室內展館打造雨林秘境及室內光影表演等全新亮點。 圖／IG網友duddy10759授權 分享 facebook

為了讓國人提前感受過節氣氛，另在文心森林公園開設8.8公頃副燈區，規劃各種節慶場景、童話故事燈區，打造兒童的森林樂園，提前在今年12月21日點燈，展期65天。

文心森林公園將於21日點燈，近期已有不少網友提前朝聖，年輕人超愛的超萌戽斗生物們散落在公園的各個角落，除了經典角色戽斗熊貓外，還有戽斗馴鹿、戽斗北極熊也都出現了，不管是白天拍，還是晚上點燈時都能拍出奇幻的美景，下巴迷快趁展期衝一波台中，讓萌翻天的戽斗星球療癒身心。

2020台灣燈會「童趣樂園」

活動日期：2019/12/21-2020/02/23

活動地點：文心森林公園

活動地址：台中文心路一段 圖／IG網友duddy10759授權 分享 facebook