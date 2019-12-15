準備手刀搶票！星宇航空冬季航班12/16開賣 澳門來回6千有找

星宇航空明年1月23日開航，12月16日早上11點正式開賣機票，消息一出就已有不少粉絲看準時間準備搶票。除了已曝光的團體旅遊價格外，據了解，冬季航班機票3航點來回含稅非促銷價格落在6,000元到11,000元左右。

星宇航空將在12月16日開賣機票。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空宣布將在12月16日開賣開航3航點的機票及行程，首波曝光澳門首航團機票加上酒店12,400元起，各家旅行社陸續透露首發行程及價格，像是五福旅遊首航產品「蘭卡威5日」29,800元起，「藍色海洋檳城5日」26,300元起等。燦星KAiS官網也打出澳門自由行3日含稅價9,999元起。

除了團體旅遊價格外，星宇航空近日公布機上餐點、服務以及行李重量等資訊，像是機票產品全額、基本、超值、限量等4種，可享用Wi-Fi服務，還可以吃到米其林一星餐廳的Longtail或是胡同燒肉設計餐點，以及蜷尾家設計星宇航空限定口味鐵觀音可可碎片，一公布就立刻再度掀起討論話題。

Longtail所設計的「米線佐台灣黑梅花豬、香茅、魚露沾醬」。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 胡同醬燒牛五花丼，於經濟艙供應。記者陳睿中／攝影 分享 facebook