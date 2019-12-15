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準備手刀搶票！星宇航空冬季航班12/16開賣 澳門來回6千有找

2019-12-15 19:23聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

星宇航空明年1月23日開航，12月16日早上11點正式開賣機票，消息一出就已有不少粉絲看準時間準備搶票。除了已曝光的團體旅遊價格外，據了解，冬季航班機票3航點來回含稅非促銷價格落在6,000元到11,000元左右。

星宇航空將在12月16日開賣機票。圖／星宇航空提供
星宇航空將在12月16日開賣機票。圖／星宇航空提供
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星宇航空宣布將在12月16日開賣開航3航點的機票及行程，首波曝光澳門首航團機票加上酒店12,400元起，各家旅行社陸續透露首發行程及價格，像是五福旅遊首航產品「蘭卡威5日」29,800元起，「藍色海洋檳城5日」26,300元起等。燦星KAiS官網也打出澳門自由行3日含稅價9,999元起。

除了團體旅遊價格外，星宇航空近日公布機上餐點、服務以及行李重量等資訊，像是機票產品全額、基本、超值、限量等4種，可享用Wi-Fi服務，還可以吃到米其林一星餐廳的Longtail或是胡同燒肉設計餐點，以及蜷尾家設計星宇航空限定口味鐵觀音可可碎片，一公布就立刻再度掀起討論話題。

Longtail所設計的「米線佐台灣黑梅花豬、香茅、魚露沾醬」。記者陳睿中／攝影
Longtail所設計的「米線佐台灣黑梅花豬、香茅、魚露沾醬」。記者陳睿中／攝影
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胡同醬燒牛五花丼，於經濟艙供應。記者陳睿中／攝影
胡同醬燒牛五花丼，於經濟艙供應。記者陳睿中／攝影
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不過，消費者最關心的個人機票票價，目前雖尚未對外公布，但據了解，12月16日早上11點將先開賣冬季航班機票，桃園飛往澳門、峴港、檳城等3航點，非促銷的來回含稅價格最低落在6,000元到11,000元左右，出發時間則是1月23日到3月28日間，粉絲可提前規畫搶票。

星宇航空的機上餐點討論度高。記者陳睿中／攝影
星宇航空的機上餐點討論度高。記者陳睿中／攝影
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