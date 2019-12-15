高雄最新打卡點！JETS嘉年華12/21盛大開幕 40項娛樂設施、15間美食市集玩到不想回家

JETS嘉年華在12月21日於高雄港7號碼頭盛大舉辦。圖／港務公司提供 分享 facebook 高雄又有新的打卡景點！高雄自12月21日起於高雄港7號碼頭舉行「JETS嘉年華」，活動期間限定120天，現場除了有超過40項娛樂設施外，還可以吃到各種歐美經典美食，讓民眾不用出國就能體驗到歐美嘉年華。

高雄港7號碼頭舉行的JETS嘉年華，由台灣港務公司旗下轉投資事業高雄港區土地開發公司引進，活動以歐美風格嘉年華為主題，不只有16項大型可移動的遊樂設施，如刺激好玩的大港飛天輪，又或是適合大小朋友一起體驗的狗狗小飛車，以及一般遊樂園必備的旋轉木馬、遊園小火車、丟娃娃、射飛鏢等40項遊樂設施。除了遊樂設施外，現場還會有各種來自歐美知名品牌的經典美食，像是黑膠漢堡、台北人氣早餐店LBC三明治、丹麥百年老店TIME OUT熱狗堡等，總共有15家人氣美食攤位進駐。

門票及遊樂設施採取分別收費方式，門票70元、遊樂設施60元起。圖／港務公司提供 分享 facebook

JETS收費方式分為入園及遊樂設施單項計費，入園費用每人70元，單項遊樂設施價位大概是60元、90元或是120元，營業時間自下午3點到晚上11點，周末是上午11點到晚上11點，可以依照自己的喜好體驗不同遊樂設施。想要前往體驗的旅客，可以搭乘輕軌或是捷運到西子灣站，再步行5到7分鐘就可以抵達會場，也可以從棧貳庫搭乘接駁遊園小火車前往，但需另外收費。

JETS嘉年華

時間：2019年12月21日到2020年4月12日

地點：高雄港七號碼頭

營業時間：周一到四15:00~22:00、周五15:00~22:00、周六及例假11:00~23:00、周日11:00~22:00

入園門票：70元（65歲以上長者身心障礙及陪同者可免費入園，需出示證件）

遊樂設施：60元到120元