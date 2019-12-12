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台中觀光果園免費入園採！日本限定「水蜜桃草莓、白草莓」也吃得到

2019-12-12 12:21聯合新聞網 陳信儒

圖／沐光農場臉書粉專
圖／沐光農場臉書粉專
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時序進入冬季，鮮紅欲滴又多汁的草莓季報到，全台各地草莓園也於月初陸續對外開放讓遊客採摘。除了市面上常見的豐香、香水草莓外，台中清水「沐光農場」特別引進美日限定稀有品種，白草莓和桃薰草莓不僅有粉嫩的外觀，連酸甜度都略勝一籌。
圖／沐光農場臉書粉專
圖／沐光農場臉書粉專
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「草莓王國」苗栗縣大湖鄉因暖冬影響，草莓季提前登場，吸引不少遊客提前感受採摘草莓的樂趣，在土壤田埂間穿梭，找尋肥美又碩大的鮮紅草莓。有別於傳統的草莓園區，位於台中清水的「沐光農場」在溫室內陳設一列列鐵架，上頭裝滿了一盆盆的草莓，不只容易保持乾淨整潔的環境，室內空間看起來更加舒適，是不少草莓控採草莓的私房景點

值得一提的是，沐光農場引進國外限定稀有品種，其中又以日本的小雪草莓（白草莓）和桃薰草莓（水蜜桃草莓）最受遊客喜愛，不只顏色純潔無暇，味道更是甜美；另外荷蘭魔力紅、美國蒙特瑞在園區內也能發現，喜歡各種滋味的草莓控千萬別錯過。

沐光農場以免費開放入園採摘的模式營運，但為了管控遊客人數，目前只採預約制，建議大家規劃旅遊時務必提早預約。

沐光農場

地址：台中市清水區中山路563號

 電話：0972351127 

營業時間：09：00～17：00

圖／沐光農場臉書粉專
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圖／沐光農場臉書粉專
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草莓季美國私房景點

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