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優雅玩歐洲！體驗河輪奢華旅遊

2019-12-12 10:00文／ 良友旅行 提供

搭乘河輪，一邊拿著香檳、品著美食，一邊在甲板上曬太陽欣賞河兩岸優美的景致，消磨美好時光，這是19世紀歐洲王宮貴族最愛的休閒方式，也是近年來新興的遊歐度假方式。新興的歐洲河輪旅遊，讓您可以不必每天收拾行李換飯店、趕路搭長途車程、就能夠沿著河流一次遊玩歐洲多國，盡情享受城市小鎮的迤邐風光，優雅愜意的體驗歐洲的絕美風光！

圖／良友旅行 提供
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浪漫航行 遊覽歐洲多國
不論是千年古堡風情、百年堡壘遺跡、教堂地標、葡萄酒鄉美景，就在安靜沈穩，不帶點暄囂的河輪靜謐的流過，一覽無遺眼前的風景。下船之後可以騎乘自行車，探索城鎮間的風光，或是前往酒莊，品嚐道地葡萄酒，以不同方式深入了解歐洲，讓每一天皆有新奇的發現。

早晨太陽升起，微風徐徐吹過，坐在開放式甲板上享用早餐，河面波光粼粼，美不勝收。夜晚會安排歌舞表演，當舞者隨著音樂伴奏翩翩起舞，熱情洋溢的獨特魅力，讓人目不轉睛，讓人沉浸在音樂與美酒佳餚中，度過美好的一天。

圖／良友旅行 提供
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船上頂級服務 悠閒享受每一刻
頂級AVALON艾凡隆河輪提供客人最奢華的服務，客房內設有法式落地窗，兩岸風光盡收眼底。在航程中的每一個細節都相當用心，從中西匯萃的美食、舒適的住房空間、豐富的娛樂表演到船上人員的服務，皆能深深感受卓越貼心的高品質服務，為旅客賓至如歸留下難忘的回憶。

圖／良友旅行 提供
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中文禮賓服務 讓旅遊更輕鬆
為了服務亞洲旅客，Viking維京河輪更是重新打造符合華人文化、口味、語言的中文船，讓來自世界各地的華人，既能享受歐洲風情、美食、人文之餘，又不會有語文的障礙，更能深度理解歐洲自然風土民情，讓旅遊樂趣，除了休養生息、放空自己的旅途，增添不少豐富的歐洲視野與文化素養！

圖／良友旅行 提供
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愜意享受河輪行程
良友旅行推出多樣河輪行程，穿梭歐洲多國，隨處靠岸的優勢更能深入歐洲。在船上不僅能盡情享用美食，船上舒適的享受，如同移動式的精品飯店一樣。

另外河輪行駛平穩，不必擔心暈船問題，種種優質且耳目一新的旅遊方式，帶您探索原汁原味的歐洲！

良友旅行．河輪假期>> https://bit.ly/2sfoQnk

來電洽詢：(02)2507-5151

※河輪小百科
河輪四大特色
1.全程無需更換酒店，如同移動式精品飯店，悠享沿途美景
2.一價全包，只需支付一次費用，包含門票、餐飲、導遊費及小費等。
3.深入探訪歐洲文化，從歷史、人文風情等方面，結合多元化的特色體驗。
4.特聘名廚設計專屬菜單，中西美食兼具，讓旅客享用多元餐食。

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