親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

「605元」住花蓮福容大飯店！加碼推「10元」升等海景房、三溫暖買一送一

2019-12-11 14:44聯合新聞網 陳信儒

圖／花蓮福容大飯店
圖／花蓮福容大飯店
分享
交通部觀光局日前宣布國旅秋冬補助延長至2020年1月，各大飯店陸續加碼推出最後搶購優惠，台南趣淘漫旅配合補助日前推「住房106元」的超狂優惠，花蓮福容大飯店也宣布每人605元入住五星級飯店的好康活動，還沒使用秋冬補助的大家不如安排一趟花蓮行。
圖／花蓮福容大飯店
圖／花蓮福容大飯店
分享

花蓮福容大飯店配合秋冬補助延長，推出兩大優惠方案，兩人成行含雙人早餐溫泉券每人每晚約999元就能入住；另外「官網搶購日優惠」配合秋冬補助活動後，每人每晚更只要605元，讓小資族出遊也能有大享受。除此之外，上述兩項優惠專案都能以「10元加價」升等海景房，每日限量10間，額滿為止。

圖／花蓮福容大飯店官網
圖／花蓮福容大飯店官網
分享

花蓮福容大飯店「秋冬補助」兩大優惠專案

#入住福容再加碼：

A.任選指定遊程第二人半價，每房乙次 (花東新縱谷、太魯閣、縱谷泡湯)

B.DIY活動買一送一

C.KTV時數買一送一

D.三溫暖買一送一

E.Spa芳療600元抵用券或任一療程贈價值NT$2,980面膜一盒

活動期間：2019/12/5 12:00 ~ 2019/12/31  

訂房專線：03-823-9988

注意事項：

1. 假日(週六)恕不適用，以現場房況為主。

2. 官網及電話訂房皆適用，福容大飯店 花蓮 保有活動解釋權利

圖／花蓮福容大飯店
圖／花蓮福容大飯店
分享

觀光早餐泡湯溫泉DIY

相關新聞

行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術

2019-12-11 15:28

今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

2019-12-11 12:22

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

攝影師巧手！透過一片放大鏡 拍出沒見過的東京迪士尼

2019-12-10 20:54

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐周五亮相

2019-12-10 12:32

星宇航空最快12月中開始售票！機上餐點、備品本周五亮相，神秘說「期待就對了」

2019-12-09 15:51

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:11

大龍蝦、牛排吃到飽！史上最強「痛風路跑」在彰化二林　網友狂讚：太強

2019-12-08 21:15

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

拉斯維加斯、可愛小熊～IG打卡出鏡率最高 2019全台百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 11:20

多穿衣服～低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 11:02

高鐵「5折票價」搶起來！170班時間曝光　「選舉前一天返鄉」12/14日要搶票

2019-12-06 17:38

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 17:00

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

泰簽也扯「一國兩制」？ 泰國落地簽官網「台灣護照」範例竟強冠「中華人民共和國」

2019-12-06 11:28

影／下雪了！寒流夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 21:29

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

新訊／泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 22:19

台灣冬天也有螢火蟲！阿里山、大雪山與杉林溪3大賞螢勝地　看夜精靈飛舞超夢幻

2019-12-04 20:37

快訊／泰簽政策急轉彎！ 傳泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01

歡樂過聖誕、跨年一起嗨！ 全台「12月旅遊活動月曆」整理包

2019-12-04 11:59

全台最美10大景觀公路票選出爐！西濱「苗栗白沙屯」絕美夕陽奪冠

2019-12-04 09:13

在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個

2019-12-03 22:05

「假沒有放，就是假的」15句媽祖金句 上班族看了秒流淚！

2019-12-03 13:26

旅客注意！香港地鐵已回復正常服務

2019-12-03 11:49

走跳世界／煙火曙光四射 迎接2020

2019-12-03 10:01

走進梵谷名畫中！2019「德元埤荷蘭村風車節」開幕　7000支小風車「梵谷自畫像」必拍

2019-12-02 23:01

台中飄起「雪白耶誕雪」！大片白雪木粉嫩綻放，搭配金黃色楓葉超浪漫

2019-12-02 13:07

好市多汐止店明推「停車新制」 網友點名兩分店快跟進

2019-12-01 19:01

「全球最美小鎮」奧地利哈修塔特失火！名列世界遺產 四間木屋幾乎全毀

2019-12-01 09:09

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車

2019-11-30 14:04

出國被放鴿子！正妹霸氣帶「3閨密出遊」夜晚畫面超母湯

2019-11-29 22:21

不只欣賞 更能體驗　數位藝術在亞洲

2019-11-29 20:58

范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開

2019-11-29 18:32

全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56
看更多

熱門文章

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 11:09

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 22:19

超大客機A380就在眼前！桃園機場全台最大觀景台即將開放⋯攝影迷拍照也OK

2019-12-07 18:15

多穿衣服～低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 11:02

日本作家走進台灣診所 驚嘆：古早味彷彿讓人回到昭和年代

2019-12-11 10:28

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 21:29

影／下雪了！寒流夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

「假沒有放，就是假的」15句媽祖金句 上班族看了秒流淚！

2019-12-03 13:26

好市多就買得到JO MALONE！寶格麗、Diptyque等名牌香水下殺5.7折，快去大買一波

2019-12-08 12:12

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

想上山遊客注意！司馬庫斯道路即日起開放通行

2019-12-10 10:46

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

快訊／泰簽政策急轉彎！ 傳泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

正式啟航！交通部核定星宇航空營運許可 12月中可開始售票

2019-12-10 11:42

新訊／泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

揮別臭水溝！ 台南市中心將多了這處親溪景點 明年初開放

2019-12-09 13:51

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光

2019-12-04 14:33

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 23:24

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

星宇航空最快12月中開始售票！機上餐點、備品本周五亮相，神秘說「期待就對了」

2019-12-09 15:51

高鐵「5折票價」搶起來！170班時間曝光　「選舉前一天返鄉」12/14日要搶票

2019-12-06 17:38

歡樂過聖誕、跨年一起嗨！ 全台「12月旅遊活動月曆」整理包

2019-12-04 11:59

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12/31

2019-12-10 12:41

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐周五亮相

2019-12-10 12:32

2019新北耶誕城開城！ 8處必逛夢幻場景&板橋必嚐美食推薦整理包

2019-11-19 08:33

影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:49

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-04 10:23

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

2019-12-03 15:05

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:27

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了嗎」

2019-12-11 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top