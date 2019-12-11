「605元」住花蓮福容大飯店！加碼推「10元」升等海景房、三溫暖買一送一

用LINE傳送

用LINE傳送

圖／花蓮福容大飯店 分享 facebook 交通部觀光局日前宣布國旅秋冬補助延長至2020年1月，各大飯店陸續加碼推出最後搶購優惠，台南趣淘漫旅配合補助日前推「住房106元」的超狂優惠，花蓮福容大飯店也宣布每人605元入住五星級飯店的好康活動，還沒使用秋冬補助的大家不如安排一趟花蓮行。 圖／花蓮福容大飯店 分享 facebook

花蓮福容大飯店配合秋冬補助延長，推出兩大優惠方案，兩人成行含雙人早餐、溫泉券每人每晚約999元就能入住；另外「官網搶購日優惠」配合秋冬補助活動後，每人每晚更只要605元，讓小資族出遊也能有大享受。除此之外，上述兩項優惠專案都能以「10元加價」升等海景房，每日限量10間，額滿為止。 圖／花蓮福容大飯店官網 分享 facebook

花蓮福容大飯店「秋冬補助」兩大優惠專案

#入住福容再加碼：

A.任選指定遊程第二人半價，每房乙次 (花東新縱谷、太魯閣、縱谷泡湯)

B.DIY活動買一送一

C.KTV時數買一送一

D.三溫暖買一送一

E.Spa芳療600元抵用券或任一療程贈價值NT$2,980面膜一盒

活動期間：2019/12/5 12:00 ~ 2019/12/31

訂房專線：03-823-9988

注意事項：

1. 假日(週六)恕不適用，以現場房況為主。