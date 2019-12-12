山城亮起來！台中石岡花漾藝術燈會　九大主題燈區拍好拍滿

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迎接2020台灣燈會，「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」燈會7日率先點燈，9大主題燈區以「花漾水鄉 璀璨石岡」為主軸，展期即日起至2020年2月8日，橫跨耶誕、跨年及春節假期，展區位於食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點，石岡區長劉素幸邀請民眾一起來賞燈。

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民政局長吳世瑋表示，石岡特色除著名的石岡水壩，還有東豐自行車綠廊、土牛客家文化館、五福臨門神木等自然景點，此次區公所規劃利用石岡特有景點來打造特色主題燈區，充分展現出石岡山城特色，民眾除賞燈可盡情享受自然生態風光，順道品嚐在地客家美食、體驗客庄風情。

民政局指出，活動依場地特色規劃「生態魔幻耶誕樹」、「天使情人夢」、「活力光廊」、「能量隧道」、「星光寰宇廳」、「彩虹心願瀑布」、「愛情風鈴」、「奇幻稻穗大道」、「魔幻水車」及「銀河生命樂章」等9大主題燈區，浪漫指數破表。

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石岡區公所7日晚間在情人木橋舉辦點燈啟動儀式，吳局長、水利局長范世億、社會局長彭懷真、客家事務委員會主任委員江俊龍、立法委員江啟臣、市議員冉齡軒及經濟部水利署中區水資源局主任工程師劉松烈等人共同觸摸魔球宣布藝術節正式展開。

小編建議指南

白天約莫下午抵達，可以欣賞白天大自然風景：石岡水壩，還有東豐自行車綠廊、土牛客家文化館、五福臨門神木等自然景點。

晚餐享用再地客家美食、體驗客庄風情。享用晚餐後，和家人一同前往燈會拍照地點：「生態魔幻耶誕樹」、「天使情人夢」、「活力光廊」、「能量隧道」、「星光寰宇廳」、「彩虹心願瀑布」、「愛情風鈴」、「奇幻稻穗大道」、「魔幻水車」及「銀河生命樂章」等9大主題燈區。

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「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」燈會

活動時間：2019/12/07～2020/02/08

展覽地點：食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點

活動特色：「生態魔幻耶誕樹」、「天使情人夢」、「活力光廊」、「能量隧道」、「星光寰宇廳」、「彩虹心願瀑布」、「愛情風鈴」、「奇幻稻穗大道」、「魔幻水車」及「銀河生命樂章」等9大主題燈區





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