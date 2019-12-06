高鐵「5折票價」搶起來！170班時間曝光 「選舉前一天返鄉」12/14日要搶票
隨著寒假即將來臨，且農曆春節接踵而至，台灣高鐵即將開賣「大學生寒假返鄉五折優惠列車」，今年共計開出170班車次，無論是返鄉過節、明年總統大選投票都能用超划算的價格、最快的速度回鄉。
台灣高鐵為了鼓勵大學生返鄉過節，規劃於2020年1月6日至10日、1月14日至19日推出「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除持續提供原大學生指定車次5折、7.5折或8.8折優惠外，再加碼大學生寒假返鄉5折優惠列車，不管是明年農曆春節前，或是總統大選前都能使用，投票或是提前返鄉過節的大學生完全沒負擔。
上述期間內南下、北上五折車次共達170班，自12月10日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放2020年1月6日以後之車票預購。大學生如果預計明年總統大選投票日前一日返鄉，就要把握12月14日（六）搶先預購車票，提早設定鬧鐘以免錯過優惠。
台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。此外，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。
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