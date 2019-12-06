高鐵「5折票價」搶起來！170班時間曝光　「選舉前一天返鄉」12/14日要搶票

台灣高鐵。聯合報系資料照 分享 facebook 隨著寒假即將來臨，且農曆春節接踵而至，台灣高鐵即將開賣「大學生寒假返鄉五折優惠列車」，今年共計開出170班車次，無論是返鄉過節、明年總統大選投票都能用超划算的價格、最快的速度回鄉。 台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

台灣高鐵為了鼓勵大學生返鄉過節，規劃於2020年1月6日至10日、1月14日至19日推出「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除持續提供原大學生指定車次5折、7.5折或8.8折優惠外，再加碼大學生寒假返鄉5折優惠列車，不管是明年農曆春節前，或是總統大選前都能使用，投票或是提前返鄉過節的大學生完全沒負擔。

上述期間內南下、北上五折車次共達170班，自12月10日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放2020年1月6日以後之車票預購。大學生如果預計明年總統大選投票日前一日返鄉，就要把握12月14日（六）搶先預購車票，提早設定鬧鐘以免錯過優惠。