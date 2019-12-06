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泰簽也扯「一國兩制」？ 官網台灣護照範例竟強灌「中華人民共和國」

2019-12-06 11:28udn STYLE 記者王威智

近日「泰國簽證」申辦事項引起社會熱議，申辦須檢附「財力證明」的政策急轉彎，延後至2020年3月1日起開始實施外，泰國官方電子落地簽證(E-VOA) 官網的「台灣護照掃描範例」竟被改成簡體中文，並擅自改成「中華人民共和國」的內頁說明。

圖／聯合報系資料照片、擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
圖／聯合報系資料照片、擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
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泰國簽證一波未平一波又起，昨（５日）最新公告指出，「為了讓申請者有充分準備的時間和熟悉作業系統，泰國貿易經濟辦事處將於2020年3月1日起開始實施泰國簽證線上申請作業，並於2019年12月9日起暫時恢復原本之申請方式。」因為國人申辦泰國簽證新規定，以前只須要繳交兩張照片委託旅行社代辦即可，新規不僅須先上網註冊、上傳個資等並完成線上繳款，才能將資料交到泰國辦事處，此外，還必須出示財力證明，引發民眾反彈。

圖／取自Thailand Trade and Economic Office -...
圖／取自Thailand Trade and Economic Office - TTEO粉絲頁
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泰國簽證惹議的還不僅如此，更有網友發現泰國官方電子落地簽證（E-VOA）在官網上的台灣護照掃描範本，竟然被換成「中華人民共和國」的內頁說明，而且所有繁體中文都改成了簡體中文。就有網友懷疑，是否又是中國大陸的政治力介入引發討論。就有網友直接寫信給泰國官方電子落地簽證（E-VOA）表示抗議，「不管華獨台獨，咱護照就不是長這樣！怎麼能當範例樣式？」

圖／擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
圖／擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
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圖／擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
圖／擷自泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網
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相關網站連結：

》泰國官方電子落地簽證（E-VOA）官網

》爭議的台灣護照掃描範本

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》新訊／泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

》泰國簽證新規定必看！11月30日起需線上申請，不然無法入境

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