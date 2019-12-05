一起來追南台灣太陽！屏東清新露營風粮田集市 野餐、約會超浪漫

露營區未限制使用時間，可以在此度過悠閒時光。圖／摘自粮田集市粉絲專頁 分享 facebook 北部下雨下不停，可能一路連下到下周四，想要感受冬天暖陽，不如到屏東體驗。屏東潮洲有間粮田集市，主打露營風餐廳，除了有超可愛的帳棚外，還可以在園區的草地上野餐，另有露天沙發區，可以自由選位置曬太陽用餐，度過悠閒下午。

位於屏東潮洲的粮田集市，以清新露營風的餐廳為主，從下午3點開始營業，一走進其中，光是點餐服務台，看起來相當有特色，花草包圍著點餐檯，很符合露營主題。入園區後，服務人員會發放野餐墊、摺疊桌，客人可直接走到草皮，選擇喜歡的位置，就可以和朋友一起坐下曬太陽、野餐。

可以自由選擇位置用餐。圖／摘自粮田集市粉絲專頁 分享 facebook

除了野餐外，客人也可以選擇最熱門好拍的帳棚區，帳棚區看起來有些印第安風格，內部布置很溫馨，有地毯及餐桌，還有各種暖色系檯燈等，若是到了晚上，氣氛更是溫馨。園區內也設有露天沙發區，提供客人使用。

粮田集市假日期間不定時舉辦免費市集，另會有草地音樂會、手作DIY課程等，前往之前可以先查詢相關資訊。

帳棚內的擺設及風格相當溫馨。圖／摘自粮田集市粉絲專頁 分享 facebook

粮田集市以門票計費每人150元、平日未收票每人低消100元，3歲以下可免費，假日預訂帳棚，每頂另外收500元。不過，由於帳棚、沙發區、草地野餐墊等，皆無使用時間限制，所以建議先預訂以免撲空。

粮田集市

地址：屏東縣潮州鎮潮州路337號正對面

電話：0930-340-304

營業時間：15:00~23:00（周二公休）