「假沒有放，就是假的」15句媽祖金句 上班族看了秒流淚！
「假沒有放，就是假的。」這句話從媽祖口中說出，讓人看了莞爾一笑。礁溪老爺酒店與台灣奧美合作推出媽祖系列宣傳，媽祖形象再搭配上金句，立刻戳中上班族想請假又不敢請假的心情。本報整理出15句媽祖金句，上班族看了療癒心情外，希望在媽祖開示下，趕快遞出假單休假去，畢竟「天后都休假了，你還在這裡幹什麼？」
天后15句金句開示：
1.假沒有放，就是假的。
「繁忙塵世，什麼是真、什麼是假？聰慧的你該知道，更要做到。」
2.工作凡人大，吃飯皇帝大，休假天后大。
「天后都已經休假去了，你還在這做什麼？」
3.假不在多，有休則靈。
「若是有任何一個人，能記住這句話，本宮此次下凡來休假的任務，也就值得了。」
4.放人一假，勝造七級浮屠。
「不敢請假，就傳這張照片給老闆，獻給所有老闆們，你們會有福報的。」
5.放下行程，立地成佛。
「世上唯一能救你的，只有你自己，馬上訂機票吧。」
6.休一日風平浪靜，吃一頓海闊天空。
「工作遇到再難的挫折，休他一天、吃他一頓就對了。」
7.沒有不敢休的假，只有不敢休的人。
「『勇敢』是職場人，最需要被稱頌讚美的美德之一。」
8.浴袍加身，大過天尊。
「當穿上睡衣耍廢時，你會感受到世間最強大的一股能量，成了你心中小宇宙中最登峰造極的存在。」
9.休假不可恥且有用
「身為在乎全台人民有沒有好好休息的天后，只要是對你好，對你有用的法門，本宮都會盡可能地告訴你。況且，這方法根本一點也不難！」
10.喝酒必須微醺，請假必得隨興。
「『必』字，含有強烈建議的意圖，而本宮的建議向來不會有錯。」
11.有拜有保庇，有休更有福氣。
「若人人都敢於休假，那將會是全台灣2300萬人民的福氣。」
12.休息亦是一種修行。
「修行之人，必有福報。」
13.一睡解千愁，一覺遠煩憂。
「沒有什麼事，是睡一覺解決不了的，睡一覺，海闊天空。」
14.我在專心做夢，沒空托夢
「休假的時候，任何人都不要吵我，任何公事都別找我！」
15.你的天后
天后特製假單，張張皆附上本宮親筆簽名，若有凡人以其俗世位階，欲阻撓你該休而未休的假期，請與他說，本宮挺你。
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