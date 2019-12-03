「假沒有放，就是假的」15句媽祖金句 上班族看了秒流淚！

2019-12-03 13:26 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看完金句後，還不跟著天后休假去。圖／摘自礁溪老爺官網 分享 facebook

「假沒有放，就是假的。」這句話從媽祖口中說出，讓人看了莞爾一笑。礁溪老爺酒店與台灣奧美合作推出媽祖系列宣傳，媽祖形象再搭配上金句，立刻戳中上班族想請假又不敢請假的心情。本報整理出15句媽祖金句，上班族看了療癒心情外，希望在媽祖開示下，趕快遞出假單休假去，畢竟「天后都休假了，你還在這裡幹什麼？」

休息亦是一種修行。圖／本報系資料照 分享 facebook

天后15句金句開示：

1.假沒有放，就是假的。

「繁忙塵世，什麼是真、什麼是假？聰慧的你該知道，更要做到。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 下午 4:44 張貼

2.工作凡人大，吃飯皇帝大，休假天后大。

「天后都已經休假去了，你還在這做什麼？」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 下午 6:02 張貼

3.假不在多，有休則靈。

「若是有任何一個人，能記住這句話，本宮此次下凡來休假的任務，也就值得了。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 1 日 上午 2:42 張貼

4.放人一假，勝造七級浮屠。

「不敢請假，就傳這張照片給老闆，獻給所有老闆們，你們會有福報的。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 16 日 下午 5:33 張貼

5.放下行程，立地成佛。

「世上唯一能救你的，只有你自己，馬上訂機票吧。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 2:05 張貼

6.休一日風平浪靜，吃一頓海闊天空。

「工作遇到再難的挫折，休他一天、吃他一頓就對了。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 上午 2:03 張貼

7.沒有不敢休的假，只有不敢休的人。

「『勇敢』是職場人，最需要被稱頌讚美的美德之一。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 下午 11:26 張貼

8.浴袍加身，大過天尊。

「當穿上睡衣耍廢時，你會感受到世間最強大的一股能量，成了你心中小宇宙中最登峰造極的存在。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 19 日 下午 7:36 張貼

9.休假不可恥且有用

「身為在乎全台人民有沒有好好休息的天后，只要是對你好，對你有用的法門，本宮都會盡可能地告訴你。況且，這方法根本一點也不難！」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 28 日 上午 2:04 張貼

10.喝酒必須微醺，請假必得隨興。

「『必』字，含有強烈建議的意圖，而本宮的建議向來不會有錯。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 17 日 下午 7:23 張貼

11.有拜有保庇，有休更有福氣。

「若人人都敢於休假，那將會是全台灣2300萬人民的福氣。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 10 日 上午 4:26 張貼

12.休息亦是一種修行。

「修行之人，必有福報。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 下午 11:14 張貼

13.一睡解千愁，一覺遠煩憂。

「沒有什麼事，是睡一覺解決不了的，睡一覺，海闊天空。」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 下午 6:37 張貼

14.我在專心做夢，沒空托夢

「休假的時候，任何人都不要吵我，任何公事都別找我！」

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 12 日 下午 11:11 張貼

15.你的天后

天后特製假單，張張皆附上本宮親筆簽名，若有凡人以其俗世位階，欲阻撓你該休而未休的假期，請與他說，本宮挺你。

在 Instagram 查看這則貼文 MazuQKing（@mazuqking）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 29 日 下午 7:48 張貼

延伸閱讀：

．「成事在天、放假在你」！跟著天后金句「神級」度假去