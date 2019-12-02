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走進梵谷名畫中！2019「德元埤荷蘭村風車節」開幕　7000支小風車「梵谷自畫像」必拍

2019-12-02 23:01聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友授權
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2019「2019德元埤荷蘭村風車節」上月29日登場，主辦單位除安排「梵谷風情」為主題策展，週末還有安排音樂、氣球、雜耍等街藝表演，另外還邀請手作市集跟小農特產銷售，更設置可愛的胖卡在園區待命，快趁展期衝一波感受台版荷蘭村的魅力。
圖／IG網友lovepenina授權
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2019德元埤荷蘭村風車節今年以「梵谷風情」為主題策展，整體園區也以「我是梵谷」、「農田風光」、「水上星夜」、「普羅旺斯的收穫」等各式梵谷名畫作為展區主題進行佈置，穿越荷蘭風竹隧道，這次帶領到訪的民眾回到過去，一起走進梵谷的畫中世界裡。

IG上不少網友朝聖打卡，一朵朵筆直巨無霸鬱金香點綴大片綠草地，宛如進入小人國的童趣世界，充滿設計感又帶著繽紛色彩的鬱金香裝置藝術品可愛又好拍；荷蘭必看的風車豎立在幽靜的湖畔邊，背景如畫的童話世界成了遊客必拍的美景

圖／IG網友ww7852963授權
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此次德元埤荷蘭村風車節最大亮點就是融入梵谷名畫意象，以7000多支小風車打造出「梵谷自畫像」，透過空拍機由上往下捕捉美景，梵谷自畫像成了此次最大拍照亮點。

德元埤荷蘭村

地址：台南市柳營區神農里7鄰新厝100號

活動日期：11月29日－12月8日

圖／IG網友i_am_smallpineapple授權
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美景市集裝置藝術普羅旺斯IG

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