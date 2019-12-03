走跳世界／煙火曙光四射 迎接2020

2019-12-03 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／專題報導



義大世界跨年煙火，每年約湧入約15萬人。 圖／義大提供 分享 facebook

時間過得飛快，2020即將到來。

全台各地搶放煙火，飯店住房餐飲助攻，

從跨年、送夕陽到迎曙光，成為每年歡樂的旅遊連線。

今年，你想去哪玩？

從房間就能賞見煙火的「煙火房」，供不應求。 圖／寒舍艾麗酒店提供 分享 facebook

跨年夜 住房結合煙火秀

全台煙火齊放，演唱會接力不間斷，最具吸客力的依然是全球知名的台北101煙火盛會。

今年結合煙火與燈光秀，讓民眾可從不同的視角觀賞這場煙火大秀，鄰近各家飯店的「煙火房」早早開賣，現在多已滿房；推薦「#Surprise101．2020高空擁抱愛」跨年倒數派對，這是台北101首度結合DJ、魔術奇幻表演、移動式電子弦樂團表演，在89樓觀景台提供限量800位遊客感受高空跨年，除了在台北101官網、觀景台5樓售票處販售門票，也結合KKday、KLOOK、Ctrip等售票平台銷售。

各飯店以餐飲、住房專案搶攻跨年商機。圖為台北萬豪酒店的INGES Bar Grill。 圖／台北萬豪酒店提供 分享 facebook

此外，南台灣的義大世界跨年夜，將施放「999秒大型藝術跨年煙火秀」，還有全台規模最大的無人機燈光展演秀，400台無人機同時在夜空中變化各種精采圖騰，表演充滿奇想與歡樂。

義大世界跨年煙火秀將施放全台跨年史上最多數量的12吋尺玉煙火。 圖／義大提供 分享 facebook

此外，義大在跨年前的兩個周末12月21日、12月28日21:00~22:00加碼演出「沉浸式展演秀」，採憑券進入義大世界大草坪欣賞，包括長達9分鐘的創意特效煙火及400台無人機燈光展演秀。義大皇家酒店與天悅飯店也有兩天一夜、三天兩夜住房專案，天悅雙人房9,000+10%起、皇家雙人房12,000+10%起，義大遊樂世界摩天輪跨年雙人VIP套票組專案價2,980元。

二寮是全台最低海拔即可觀看曙光雲海的景點，但每年遊客量大，須預約取票入場。 圖／西拉雅國家風景區管理處提供 分享 facebook

迎曙光 獨家專機飛上天

即將揮別2019年，迎向全新的2020年。台北市立天文科學教育館表示，若元旦當天清晨天候狀況良好，2020年第一道曙光將於元旦清晨6:03現身於花蓮縣新康山（日出時間6:28），平地於6:08在蘭嶼龍頭岩（日出時間6:32），至於台灣本島平地最早曙光則在6:11出現在屏東縣鵝鑾鼻（日出時間6:35）。想追2020年第一道曙光，千萬別錯過。

二寮日出。 圖／西拉雅國家風景區管理處提供 分享 facebook

今年新玩趣，是可以在高空迎曙光，立榮與華信航空都有相關航程與套裝。

立榮航空原飛航台北─澎湖航線的酷企鵝度假機，自2020年元旦起，將飛往花蓮及台東，只要搭乘12月31日台北─澎湖航線晚班機或2020年1月1日台北─花蓮、台北─台東首班機的旅客，都可獲得酷企鵝限量禮物組。此外，另推出三仙台元旦迎曙光活動，2日團體行程4,999元起、機加酒2,988元起，都可到三仙台迎接第一道曙光。

華信航空則是由KKday獨家包下專機，在空中迎曙光。航班於元旦當天上午6:00松山機場起飛，6:20在台灣東海岸第一道曙光相遇，預計7:00抵達台東機場；回程則是8:40從台東機場起飛，9:20抵達松山機場。

每年迎曙光的熱點，還有東北角。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦「福隆迎曙光」，可入住附近酒店，或當日清晨前往，附近景點有舊草嶺隧道騎單車、石城服務區咖啡館，一日遊正好。

到海拔2千公尺太平山上迎接2020年第一道曙光，也是不少追日旅者的夢想，今年日出時間預估在清晨6:30到6:50之間。林務局羅東林區管理處宣布，太平山元旦當天凌晨3點就會開園，入園即可獲贈紀念編號書籤，管理處也推薦6處日出觀賞點，分別是太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、翠峰景觀道路(14公里處)觀日台、翠峰湖環山步道(0.8公里處)觀湖平台、翠峰湖環山步道3公里處、望洋山步道終點(1.2公里處)觀景台；園區當日有交通管制，行前建議先上網或電詢。