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【鳴人堂沙龍】告別黑山，自由山林的下一步

台中飄起「雪白耶誕雪」！大片白雪木粉嫩綻放，搭配金黃色楓葉超浪漫

2019-12-02 13:07聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友授權
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台中悄悄地飄起「耶誕雪」！總面積超過8公頃的「沐心泉休閒農場」一年四季都吸引不少遊客前去賞花，其中5至8月的金針花季更是不少花控必衝的絕美風景。時序進入冬季，雪白的白雪木粉嫩綻放，農場像是飄下耶誕雪一般浪漫，快趁花季安排一趟台中行，享受與家人朋友的閒暇時光吧。
圖／IG網友jill_199066授權
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迎接12月到來，全台各地陸續點亮耶誕樹，今年各大百貨公司開始飄起耶誕雪，讓消費者在室內也能感受超應景的耶誕氛圍；日前「屏東聖誕節」盛大登場，絕美雪景令不少遊客印象深刻，一張張美照大量洗版社群網；而大自然也正悄悄地進行一場耶誕慶典，雪白的花朵粉嫩綻放，大片雪白花毯像極了飄起耶誕雪，浪漫又令人陶醉。

圖／IG網友jill_199066授權
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台中沐心泉休閒農場腹地廣闊，放眼望去盡是滿山翠綠的原始林木，農場位於600至900公尺的高海拔山上，至高點上向南可望酒桶山，西可遠眺台中港，東看大雪山，而農場東側與大甲溪河床約有300多公尺的落差，其遼闊的景緻不亞於站在台北101俯看台北市。

除了12月的白雪木外，沐心泉一年四季都能賞花，2月至3月有櫻花季、5月至8月金針花季、4月至5月還有螢火蟲季及油桐花季，喜歡戶外的旅人不妨撥空貼近大自然，避開擁擠的人潮，感受最天然的大自然治療力量。

圖／IG網友jill_199066授權
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沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號

電話：(04) 2593 - 1201

營業時間：09:30~18:00(平日)、09:00~18:30(假日)

門票：150/人，可抵消費100元

圖／IG網友karenfaith_chiang授權
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金針花賞花螢火蟲櫻花季台北101

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