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歡樂過聖誕、跨年一起嗨！ 全台「12月旅遊活動月曆」整理包

2019-12-04 11:59FunTime旅遊比價

熬了這麼久，恭喜您終於迎來2019年的最後一個月啦，先跟各位朋友們說一聲今年辛苦了！接著趕緊跟小編一起來看全台十二月份活動總整理吧！無論你是想要歡樂過聖誕還是想要跨年一起嗨，北中南東小編通通都有介紹，當然還有12月的大活動也都收錄在這篇啦～快一起來看看吧！

小編真的超喜歡12月的，不僅是因為全台12月活動超豐富，更重要的是我們馬上就要迎接新年啦～相信領紅包、領年終，沒有朋友不喜歡吧XDDD

全台十二月旅遊活動月曆。 圖／FunTime
全台十二月旅遊活動月曆。 圖／FunTime
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2019台中迪士尼耶誕夢想世界（2019/12/6～2020/1/1）

2019台中迪士尼耶誕夢想世界。 圖／台中市政府觀光旅遊局
2019台中迪士尼耶誕夢想世界。 圖／台中市政府觀光旅遊局
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迪士尼來台灣了！由台中市政府與迪士尼聯合打造的耶誕夢幻世界，不僅有三大燈區展覽迪士尼家族的裝置藝術，還有燈光秀表演與音樂表演，為期27天，真的相當熱鬧。快找你的迪士尼小夥伴一起來跟米奇拍照打卡吧！千萬別錯過了！

日期：2019/12/6～2020/1/1

地點：

台中舊火車站站前廣場--台中市中區台灣大道一段1號

綠川水岸廊道--台中市中區綠川東西街

柳川水岸步道--台中市中區柳川西路三段

2019新北市歡樂耶誕城（2019/11/15～2020/1/1）

2019新北市歡樂耶誕城。 圖／2019新北耶誕城官網
2019新北市歡樂耶誕城。 圖／2019新北耶誕城官網
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不只在台中有米奇米妮陪伴你，在新北也有卡娜赫拉與你一起過聖誕！這次新北耶誕城不僅推出了全球唯一的雙塔雷射光雕秀，還打造了多座夢幻光廊，使得整個耶誕城都閃閃發光，到了晚上真的超級好拍。

日期：2019/11/15～2020/1/1

地點：新北市市民廣場

2019屏東萬金聖誕季（2019/12/22～2019/12/25）

2019屏東萬金聖誕季。 圖／交通部觀光局
2019屏東萬金聖誕季。 圖／交通部觀光局
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屏東萬巒萬金聖母聖殿是全台最古老天主教教堂，擁有僅次於羅馬梵諦岡教廷大教堂的地位。每當到了聖誕節，會迎接聖嬰、傳唱彌撒，教會周圍的家家戶戶也會布置聖誕燈飾，使得原本樸實的小村莊一下子就變得閃閃發光，如此莊嚴祥和的氛圍每年也都吸引了不少遊客慕名前來。

日期：2019/12/22～2019/12/25

地點：屏東縣萬巒鄉萬金村萬興路24號

2019花蓮幸福聖誕城（2019/12/1～2019/12/25）

2019花蓮幸福聖誕城。 圖／花蓮觀光資訊網
2019花蓮幸福聖誕城。 圖／花蓮觀光資訊網
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花蓮幸福聖誕城由花蓮市政府與美崙浸信會共同打造，於12/1在民運社區的白燈塔公園舉行點燈儀式正式開始，其中19～23號不僅有光雕秀、聖誕市集、還有音樂會哦。在12/21當天更是聚集了全台各地200組車友們在新天堂樂園至白燈塔公園舉行麋鹿復古車傳愛聖誕遊行，真的超級吸引人！

日期：2019/12/1～2019/12/25

地點：花蓮縣花蓮市化道路10之1號

【2019跨年】台北最high新年城

【2019跨年】台北最high新年城。 圖／交通部觀光局
【2019跨年】台北最high新年城。 圖／交通部觀光局
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台北最high新年城以「這裡我們混大的TAIPEI X TAIPEI」作為主題，希望打破以往傳統跨年的形式，並以「混」作為主軸，邀請各個領域的大師與藝人進行合作表演，碰撞混出不同的火花，當然還有101的精采花火秀也不容錯過啦～

日期：2019/12/31～2020/1/1

地點：台北市民廣場

【2019跨年】愛．Sharing高雄夢時代跨年派對

愛．Sharing高雄夢時代跨年派對。 圖／FunTime小編
愛．Sharing高雄夢時代跨年派對。 圖／FunTime小編
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高雄最強卡司跨年演唱會則屬高雄夢時代了，以「愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」作為主題，在現場不但可以看到聖誕節推出的Las Vegas燈飾和霓虹聖誕樹，這次還邀請來了大咖主持人曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜還有蕭敬騰、丁噹用歌聲陪你一起跨過2019年。

日期：2019/12/31～2020/1/1

地點：高雄市前鎮區中華五路789號

【2019跨年】南投清境高山跨年晚會

【2019跨年】南投清境高山跨年晚會。 圖／交通部觀光局
【2019跨年】南投清境高山跨年晚會。 圖／交通部觀光局
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北部有最HIGH新年城，南部有夢幻派對，當然要來介紹一下中部啦～今年在南投清境農場也有地方政府和民間共同打造的「清境高山跨年晚會～迎雪祭」，將用最絢麗的煙火把夜空點綴成不一樣的星空，陪你一起倒數2019～打造獨一無二的高山跨年趴。

日期：2019/12/31～2020/1/1

地點：南投縣仁愛鄉仁和路170號

2019台北馬拉松（2019/12/15）

2019台北馬拉松。 圖／交通部觀光局
2019台北馬拉松。 圖／交通部觀光局
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台北馬拉松是全台灣規模最大的城市馬拉松比賽，從臺北市政府市府路作為起點，一路奔跑會經過台北各個建築，包括台灣最高的101大樓、具文化代表性的中正紀念堂、還有大人小孩都愛去的河濱公園，環繞整個大台北地區，最後再回到市府路，聽起來就超熱血沸騰！

日期：2019/12/15

地點：台北

2019漫行沙丘－壯圍沙丘地景藝術節（2019/11/16～2020/3/31）

2019漫行沙丘－壯圍沙丘地景藝術節。 圖／IG, pcy1013_
2019漫行沙丘－壯圍沙丘地景藝術節。 圖／IG, pcy1013_
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2019漫行沙丘－壯圍沙丘地景藝術節已經在宜蘭縣壯圍沙丘旅遊服務園區隆重開幕啦～不僅有沙丘展覽館等藝術空間，在壯圍園區中還有根據在地素材打造的藝術創作品，其中用10萬根染白竹籤所做的坡白留青（上圖）和應用漂流木而成的加留沙浪為熱門的打卡景點。

日期：2019/11/16～2020/3/31

地點：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

2019苗栗銅鑼杭菊芋頭節（2019/11/15～2019/12/10）

2019苗栗銅鑼杭菊芋頭節。 圖／IG, milkq916
2019苗栗銅鑼杭菊芋頭節。 圖／IG, milkq916
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苗栗銅鑼杭菊花季大約在每年11月中開始，菊花的綻放時間約為一個月，真的非常短暫！今年的花季更是在12上旬就結束啦～大家得要趕緊把握機會啊！這麼大片的菊花海可不是時時都有的阿！苗栗銅鑼杭菊芋頭節讓你欣賞菊花拍美美的照片又有好吃的芋頭可以品嘗，一舉兩得超級讚！

日期：2019/11/15～2019/12/10

地點：苗栗縣銅鑼鄉九湖村92-3號

2019嘉義國際管樂節（2019/12/20～2020/1/1）

2019嘉義國際管樂節。 圖／交通部觀光局
2019嘉義國際管樂節。 圖／交通部觀光局
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嘉義國際管樂節從1993年至今舉辦過大大小小的管樂節活動，還曾邀請過歐美日韓等各國專業人士一起共襄盛舉。今年的國際管樂節也會有來自泰國、日本、香港、及台灣各地的管樂團隊進行表演，12/21當天在嘉義市區還會有大型踩街活動，十分熱鬧。

日期：2019/12/20～2020/1/1

地點：嘉義市區

2019繽紛耶誕玩台北（2019/11/29～2020/1/1）

2019繽紛耶誕玩台北串聯4大特色商圈和17間百貨公司，以「胖卡」為主題進行每周末移動胖卡的快閃巡迴，推出不同的限量耶誕熊和耶誕熊讚馬克杯要讓民眾來收集，從11/30～12/8在台北101水舞廣場還有音樂市集陪你歡樂過冬。

日期：2019/11/29～2020/1/1

地點：台北市區

全台十二月份活動月曆看完是不是有好多活動都想去啊？從一進入到12月開始就有滿滿的聖誕氣息，月中過後還有冬至可以和家人朋友們一起吃湯圓過節，年底還有跨年演唱會可以嗨，簡直是充滿溫暖和快樂的一個月份！

快跟小編一起抓住這個令人想想就愉快的2019年尾巴～再一起邁入2020吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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跨年迪士尼觀光公園

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