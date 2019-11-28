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比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

清晨3點開園！ 6處「太平山看日出」地點推薦 迎接2020第一道曙光

2019-11-28 08:32ShareLife分享生活

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林務局羅東林區管理處所經營的太平山國家森林遊樂區，自2015年起每年的元旦假期，都會提早於清晨3:00開園，2020年當然也不例外。

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位於海拔2000公尺處的太平山向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景緻美不勝收。據中央氣象局預測資訊顯示，太平山2020年元旦日出時間預估在6:30-6:50間，入園遊客可依入園時間、行車狀況、停車位置、景觀選擇等考量，選擇賞日出之地點。區內推薦地點有6處：

(一)太平山莊觀景平台

(二)蹦蹦車站起點月台

(三) 翠峰景觀道路(14k)觀日台

(四)翠峰湖環山步道(0.8k)觀湖平台

(五)翠峰湖環山步道3k處

(六)望洋山步道終點(1.2k)觀景台。

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元旦當日鳩之澤溫泉區提早於7點開始營業，當日上午11:00前於鳩之澤溫泉區拍照分享至太平山國家森林遊樂區FB紛絲團，可享大眾池(露天SPA、裸湯)每人優惠價150元(冬季原價250元)，讓溫泉暖浴溫暖身心。


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