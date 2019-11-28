拍花海必備6技巧！ 2019桃園花彩節4大展區百花盛綻 就是要拍得比別人好

圖文/IG@stanley_pic

當全台準備進入秋冬寒流時，在桃園地區正如火如荼地展開花海的序幕，2019年桃園國際花彩節總共分4大展區，先後順序為大溪、中壢、平鎮及楊梅，展區位置及時間都不同，大家不要白跑一趟了。

這次除了整理今年桃園花海的情報，也向大家分享去年與今年 「花海美照的懶人包」，快拿起你的手機和相機，呼叫你的另一半和朋友準備出發！

大溪：與花共舞 與農同樂

展期：11/9~11/17

地址：大溪區月眉社區李騰芳古厝周邊

中壢：花現中壢 花田同樂會

展期：11/16~11/24

地址：中壢區芝芭里文興路、東芝路周邊

平鎮：花現平鎮 幸福農來

展期：11/23~12/1

地址：平鎮區東勢里廟前路、龍祥路周邊

楊梅 ：紫爆夢幻花毯

展期：11/23~12/8

地址：楊梅上湖派出所

TIPS►利用地上已掉落的花瓣當作道具，撒在畫面前方

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TIPS►在畫面中尋找和諧的線條和形狀

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TIPS►利用會反光的物品在鏡頭前形成光暈

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TIPS►試著蹲下或坐下，隱身於花海中，切記勿踩踏花朵

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TIPS►拍攝人與景時，試著將人們放置在井字構圖的比例中

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TIPS►拍膩人們，試著靠近拍攝小昆蟲或小配件更有趣

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謝謝有這個機會與大家分享美照教學，也感謝大家耐心看完，未來也會陸續分享台灣各地的幾種拍法 ，記住幾個步驟，你就可以與另一半、朋友踏上旅途的同時，留下屬於你們獨特的回憶。

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