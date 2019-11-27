秋冬補助可望延長到2020年？ １０處台灣秋冬旅遊推薦景點快來看

今年的秋冬補助你用了嗎？根據觀光局最新統計，截至10月底，秋冬補助的申請額度僅僅使用了40%，不知道是規則太複雜，還是住宿太難選，其實秋冬補助沒有你想得這麼難，快跟著小編一起來看看秋冬補助懶人包，趁著年底前趕快來去玩啦！目前除了秋冬補助之外，還有夜市和溫泉的配套補助措施，因此不少業者都希望秋冬住宿補助跟上述兩項補助可以一起並行到一月，不過觀光局表示會視明年預算來做調整，建議大家還是趁2019年趕快用一用吧！

秋冬旅遊景點推薦

秋冬旅遊景點＃1

雪霸農場

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雪霸觀霧以雪霸八景中最為有名的，各是晚霞、日出、巨木、星空、森林、聖稜線、雲海及迷霧，其中又以當中的雪霧步道是最輕鬆登高且視野良好的步道。平日就經常有雲霧圍繞的雪霸。早中晚都可以看到由雲海打造出的不同景致，尤其是被夕陽或日光層層渲染下的色彩，使雲彩更為迷人。

秋冬旅遊景點＃2

新竹野馬瞰山步道

▲秋冬旅遊景點推薦-野馬瞰山步道雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

當然，說到新竹景點中的雲海最佳觀賞地，絕非野馬瞰山步道莫屬啦！野馬瞰山中的「野馬」來自於日文的山(YAMA)，因此野馬瞰山指的就是與山對望，沿著平緩的步道向上走，沿途都是高大參天的林木群，抵達山頂後更能看見整座雪霸農場和五指山、鵝公髻山和樂山雷達站，盡賞日出、飄渺雲霧的美景。

秋冬旅遊景點＃3

武陵農場古道健行

▲秋冬旅遊景點推薦-武陵農場。（圖／武陵農場FB粉絲專頁） 分享 facebook

武陵農場有多條古道，有賞鳥步道0.95公里、茶園步道外長1.15公里(來回約40分鐘)、賞鳥賞蝶步道2.15公里、高山植物園1.15公里、松林大道0.3km、桃山瀑布4.3公里(來回約3小時)，其中又以桃山瀑布最為受歡迎。

桃山瀑布又稱煙聲瀑布，是一條老少咸宜的健行路線，沿著七家灣溪谷向上走，兩旁蒼綠的茂密森林夾道歡迎沿途經製茶場、兆豐橋、台灣國寶魚櫻花攻吻鮭觀魚台、蘋果園，步道的終點為桃山瀑布，有著壯闊的畫面與空靈的瀑布聲，看著瀑布向下沖刷，彷彿洗去一切煩惱。

秋冬旅遊景點＃4

綠島朝日曙光溫泉

▲秋冬旅遊景點推薦-綠島朝日溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果不想只待在本島跨年，那綠島絕對是第一選擇，因為這裡可是有全台唯一的海底溫泉！而且還是在海上泡溫泉，更重要的是可以邊泡溫泉邊賞日出，可以說是最享受的日出秘境啊！！

今年趣吧達人延續大家期望，再次規劃了綠島跨年全包二日遊，包吃！包住！包交通！專人專車接待，不須自行勞駕，入住綠島招牌飯店住宿，夜觀生態、浮潛、朝日溫泉一次滿足。

秋冬旅遊景點＃5

貢寮桃源谷露營

▲秋冬旅遊景點推薦-貢寮桃源谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

桃源谷有北台灣最美草原之稱，宛如仙境的360度壯麗大草原，放眼皆是連綿不斷的山巒，幸運的更可遇上牛兒們靜靜地低頭吃草，感覺實在是與世無爭！小編推薦最新玩法露宿營輕體驗，不但可以親近大自然，還能體驗窯烤Pizza野炊樂趣，絕對不會因為滿滿人潮而影響出遊興致，好好享受難得愜意的2020跨年假期吧！

秋冬旅遊景點＃6

南投免裝備露營

▲秋冬旅遊景點推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

南投的好山好水是大家都知道的，但是要怎麼享受這片寧靜的山林呢？不妨來趟隱居山林的露營之旅吧！這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping！

▲秋冬旅遊景點推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了免裝備露營服務之外，更有飲料、午茶、燒烤、夜宵，以及日出晨食，每道料理都精心挑選自當地小農，依照季節更替菜色，還有從產地到餐桌的「導食介紹」，帶你認識當季在地食材，讓你不只能夠入住南投，更能吃懂南投！

而且這裡最特別的地方在於他們還結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆，絕對是今年的懶人露營最新玩法！

秋冬旅遊景點＃7

宜蘭夢幻露營Glamping

▲台灣懶人露營推薦-宜蘭神殿帳夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家） 分享 facebook

宜蘭夢幻露營位於冬山鄉的郊區，營地經過特別維護與保養，是全天然有機環境，因此來這裡露營時會發現蚊蟲較少，不用害怕被蚊蟲叨擾到不行喔！宜蘭夢幻露營還有DIY活動，像是超好玩的「手作檜木筷」，達人會現場親自教學如何打造一雙檜木筷，拿到時木材時可以先把檜木筷放在鼻頭間聞聞香，會有淡淡的檜木香微微飄出唷！

秋冬旅遊景點＃8

台東栗松溫泉

▲台灣溪流秘境玩法-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

栗松溫泉被評為全台灣最美的野溪溫泉，海拔標高約1547公尺，全程必須用雙手緊抓繩索，有些岩壁因為過陡峭，再降坡路段手腳須小心翼翼的並用，因此建議來栗松野溪溫泉的人要在進行訓練體能，也請注意盡量於天色暗下來之前離開山區，避免起霧行走不便，且要有專業人員陪同及穿著專業裝備喔！

辛苦的旅程值得動人的夢幻美景，栗松溫泉因為弱鹼碳酸的泉質，山壁的碳酸鈣結晶加上藻類，綠白色彩交織的樣貌就如同翡翠般迷人，讓你能夠一邊泡湯暖暖身子，一邊欣賞到全台第一溫泉美景，這段路程絕對值得。

秋冬旅遊景點＃9

新竹泰崗野溪溫泉

▲台灣溪流秘境玩法-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

入秋最期待的就是由綠轉紅的賞楓行程，位於秀巒部落附近有一個台灣溪流秘境-泰崗峽谷野溪溫泉，若從秀巒村步行前往路程不難，步行約20分鐘來到岔路口後，在沿著岩壁上溯約40分鐘後，即可抵達這個隱身於山林間的台灣溪流秘境溫泉。

泰崗峽谷野溪溫泉為碳酸氫鈣泉，導致藻類眾多之下水質呈現深綠色，同樣也是可以自己動手將石塊DIY、自由調配溫泉加溪水溫度的天然野溪溫泉池，在如此的山林秘境中，邊泡野溪溫泉邊享受寧靜與紅葉相伴，實在是再幸福不過了。

秋冬旅遊景點＃10

▲戶外實境解謎遊戲-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲戶外實境解謎遊戲-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你真的覺得以上景點都去膩了，小編推薦你現在最新最夯的玩法－戶外實境解謎遊戲！週末揪個三五好友一起去燒燒腦、吵吵架，促進一下大腦與身體的血液循環，更能深度了解在地文化，晚上再找個舒適又可愛的旅店入住，豈不是很不錯嗎？

看完以上介紹的秋冬景點與玩法10選推薦，你是不是也有點心動了呢？找個週末和三五好友一起規劃一下，來趟燒腦又深度的秋冬旅遊吧！

想知道更多秋冬旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」