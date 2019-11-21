泰國、紐西蘭、土耳其 公布電子簽證新規

泰國觀光局台北辦事處近日發布簽證新規，改為申請電子簽證，採取電子支付。 圖／摘自泰國觀光局台北辦事處 分享 facebook

近期有要出國旅遊，可得留意辦理電子簽證！泰國觀光局台北辦事處公布泰國簽證新規11月底開始實施電子簽證申請及電子支付。紐西蘭自10月起宣布持電子簽證才可入境，轉機也需要。土耳其則是放寬國人電子簽證待遇，由單次改為多次入境。

泰國 上網先填資料 再預約排程送件

泰國旅遊向來受到台灣旅客喜愛，近年有多項優惠措施，如到明（2020）年4月前可落地簽免費，可若落地簽免費結束後，要辦理泰簽的旅客可就要留意新規範。泰國觀光局台北辦事處近日公布，今（2019）年11月30日起實施電子簽證申請及電子支付，也就是說，未來送件多個步驟，得上網先辦理相關資料後，才可預約排程送件到泰國貿易經濟代表處，未經預約不受理。不過，該規定對旅行社團體客人的影響較小，對自由行旅客影響較大。因此，若想省麻煩的民眾，可交由旅行社協辦泰簽，費用約1,300元到1,500元，可省去上網填寫資料、送件、取件時間，以免影響出遊心情。

紐西蘭 持電子簽證才能入境

紐西蘭自今年10月1日起強制所有國家，包含可於紐西蘭免簽證的60多個國家，實施電子簽證制度，如果不是持澳洲護照觀光客，都須申請，並明文規定若未辦理電子簽證不能入境，即使轉機也須申請。此外，申請完畢後須支付申請費12元紐幣、35元稅收，總共是47紐幣（約台幣937元）。

紐西蘭10月起要求辦理電子簽證才可入境，即使轉機也得申請。 圖／泰永旅行社提供 分享 facebook

土耳其 單次入境改為可多次入境

土耳其則是改善台灣電子簽證待遇，自10月26日起，台灣人赴土耳其電子簽證從單次入境，提升為多次入境，只要符合申請要件，就可免費獲發效期6個月、多次入境，且停留期限為1個月的土耳其電子簽證，旅客前往土耳其旅遊更加便利。