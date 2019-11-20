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粉絲跑起來！超萌「卡娜赫拉趣味路跑」回歸台北　５款獨家跑者福袋超欠收

2019-11-20 16:50聯合新聞網 陳信儒

圖／卡娜赫拉的小動物趣味路跑臉書粉專
圖／卡娜赫拉的小動物趣味路跑臉書粉專
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卡娜赫拉趣味路跑先前台北開賣秒完售，超萌周邊吸引不少少女搶報名，這回再度回歸台北，敲定2020年5月23日開跑，全程3~4公里的路程將以各種特色旅行風打造一起「旅行趣」，喜歡和家人朋友一起去踏青旅行、探索世界的粉絲們更不要錯過囉。
圖／卡娜赫拉的小動物趣味路跑臉書粉專
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卡娜赫拉路跑是不少少女心目中必參賽的路跑盛事，先前在台北、台中、高雄三地開賽都造成秒完售的盛況，這回官方宣布最新消息，卡娜赫拉趣味路跑敲定2020年5月23日回歸台北。 

高達五公尺的超大型氣球，還有超人氣的P助和粉紅兔兔也會蒞臨現場和粉絲同樂。除此之外，現場也會舉辦好禮送不完的「有獎徵答」，及Kuso指數破表的卡娜赫拉的小動物貼圖真人模仿賽！

報名即可從五款獨家限定跑者福袋中擇一，包括：「豔陽萌帽組」、「粉紅兔兔玩偶組」、「趣旅行吧盥洗包組」、「可愛海灘巾組」和「經典組」。除了跑者福袋之外，還會有讓少女心大噴發的多款加購商品，絕對讓你愛不釋手恨不得一次收藏全部！每個福袋皆為日本授權的限量商品，僅限活動報名者才能享有，市面上也買不到呦！

卡娜赫拉的小動物趣味路跑

活動時間：2020年5月23日 

路跑路程：3～4公里不計時路跑

預先登記時間：11月20日至11月24日

正式報名時間：11月26日至2020年2月29日

圖／卡娜赫拉的小動物趣味路跑官方網站
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圖／卡娜赫拉的小動物趣味路跑官方網站
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