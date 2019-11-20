秒飛普羅旺斯！2019桃園花彩節「平鎮區」23日登場，5公頃紫爆花毯超夢幻
2019-11-20 13:49聯合新聞網 陳信儒
2019年桃園花彩節大溪展區日前甫落幕，巨型耶誕樹造型花海萌翻社群，第二展區中壢區16日接棒展開，壓軸場第三展區「平鎮區」將於23日登場，廣達5公頃的仙草花海夢幻爆表，一秒置身在法國普羅旺斯的美景令人心曠神怡，想拍攝紫色花毯的旅人千萬別錯過。
今年桃園花彩節於9日率先於大溪展開，吸引超過30萬人次參與，中壢展區延續氣勢，以「花現中壢 花田童樂會」為主題，打造親子專屬園區，9天的展期天天人潮爆棚，一張張美照持續洗版社群網站。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
壓軸場平鎮區將於23日展開，5公頃瞭望無盡的紫色花海仙氣爆棚，隻身站在花田裡的小徑都宛如仙境一般夢幻，媲美薰衣草的浪漫紫色花海，讓人有置身在法國普羅旺斯的錯覺，說是遺世之美一點也不為過。今年仙草花節平鎮區展期為期16天，從11月23日至12月8日止，快趁花期衝一波桃園平鎮，藉由大自然療癒身心。
2019桃園花彩節
中壢展區
時間：11月16日至11月24日
地點：中壢區芝芭里文興路、東芝路周邊
平鎮展區
時間：11月23日至12月1日
地點：平鎮區東勢里廟前路、龍祥路周邊
留言