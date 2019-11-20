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凱撒8飯店最低19折！搭高鐵再打7折，還送夜市抵用券

2019-11-20 12:33聯合新聞網 陳信儒

圖／凱薩大飯店官網、聯合報系資料照片
圖／凱薩大飯店官網、聯合報系資料照片
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台灣高鐵公司持續透過異業結盟帶動國民旅遊風潮，特別與凱撒飯店連鎖集團攜手推出「搭高鐵．住凱撒」高鐵飯店聯票限時優惠專案！即日起，旅客透過凱撒集團旗下八館飯店官網訂房，不僅可享房價最低19折起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自2019/12/1至2020/1/31止），不分標準車廂對號座或商務車廂，更可再享票價7折優惠！（農曆春節期間1/22至1/30，票價優惠調整為8折）歡迎旅客把握機會，「搭高鐵．住凱撒」，瘋聖誕、迎新年。
圖／凱薩大飯店官網
圖／凱薩大飯店官網
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高鐵公司表示，凱撒集團八館飯店各具特色，分布不同城市，提供旅客多元選擇。優惠期間適逢聖誕、跨年，適合旅客至台北迎接熱鬧聖誕、跨年倒數活動，不僅提供住房優惠，搭配高鐵再享7折，讓旅客可以輕鬆規劃超值旅程。

圖／凱薩大飯店官網
圖／凱薩大飯店官網
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此外，若想要前往南部度假、迎接新年的旅客，也可選擇墾丁凱撒大飯店或台南趣淘漫旅迎接假期。歡迎旅客立即上網訂購（「搭高鐵．住凱撒」網頁連結），以優惠價格入住優質飯店，在繽紛冬季搭乘高鐵列車，一路玩到2020年。

「高鐵飯店聯票」提供旅客特惠組合，透過與高鐵合作的飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票，一次解決交通及住宿二大需求，是國內旅遊的最佳選擇。凱撒集團八館飯店配合觀光局國旅秋冬遊專案，還可再享住房1,000元補助及夜市券優惠，歡迎旅客把握年底機會「搭高鐵，遊台灣」，體驗美好台灣。

圖／台灣高鐵官網
圖／台灣高鐵官網
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高鐵跨年觀光春節

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