體驗台東動靜之間的幸福日常 台東地方文化館舍首次台北展出

圖文/台東縣政府

「臺東地方文化館生活日特展-臺東日常的動靜之間」，今天在松山文創園區文創大街登場，由臺東縣政府文化處攜手九家地方文化館舍，將臺東的特色文化及生活樣態帶到臺北，讓臺北市民也能享受專屬臺東的幸褔滋味。

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首次前進臺北策展的九家地方文化館，分別來自臺東縣的南迴、縱谷、海岸線以及臺東市地區，在臺北都會區呈現出迥然不同的生活樣貌，展示原住民文化、農村米食文化、南島與當代的精緻視覺藝術以及漢人移民的王爺信仰；此外，成功鎮公所也帶來海港魅力展演。

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文化處處長鍾青柏表示：「臺東地方文化館跟臺東人一樣，是臺東深度的文化與自然蘊蓄而成，是臺東土地裡長出來，不同於都會的摩登與前衛，各自也有不同的樣貌，歡迎臺北民眾透過地方文化館舍的展覽，來感受臺東日常的動靜之美。」

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開幕表演活動是成功鎮公所精心策畫的比西里岸PawPaw鼓以及阿美族舞蹈表演，振奮人心的鼓聲響起，立即聚集了觀賞人潮，舞蹈表演更讓民眾紛紛拿出手機，記錄阿美族姑娘的曼妙舞姿，最後PawPaw鼓以及阿美族大會舞共同表演，邀請現場民眾牽手圍圈跳起大會舞，展現出豐年祭時族人歡欣鼓舞的喜悅，現場的陳小姐表示：「這是第一次跳大會舞，非常喜歡眾人開心共舞的時刻，未來有機會也希望能到臺東旅遊，體驗更多元的原民文化。」另外，北漂多年的林先生：「現場聞到稻草的香味就好像回到了家鄉臺東。」

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特展現場聚集了九家地方文化館的特色展演，南迴「阿底旦文化故事館」打造一對天使翅膀參展，講述查拉密部落的故事；蘭嶼「蘭恩文化園區」藉著拼板舟，讓民眾體驗達悟族的海洋文化魅力；縱谷「海端鄉布農族文化館」此次以工藝為題，將布農族精彩織藝帶到現場；海岸線「成功鎮原住民文物館」，微型呈現「海想聽」阿美族特展。縱谷「稻米原鄉館」帶來米鄉人情味，民眾如臨伯朗大道大樹下的奉茶文化；「多力米故事館」搬來了碾米機，展示糙米變白米的碾米過程，讓民眾嘖嘖稱奇；「源天然池上米」獨創黑纖米，呈現農村裡的現代科技。臺東市區則有以南島與當代藝術知名的「臺東美術館」，帶來建館12年的展出歷程，還有超受現場大小朋友歡迎的創意磁鐵牆與民眾互動；「順天宮」翻轉宮廟文化，創造出充滿書香與資訊的力量。

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這次難得前進臺北策展，不僅讓臺東地方文化館舍藉此推廣文化日常，也讓身在臺北的都市人，在秋日的午後享受臺東日常生活的動靜之美。在臺北就可以走進臺東，漫步探看臺東日常動靜的美好，感受臺東生活的況味，期待更多民眾親自走一趟臺東，感受臺東繽紛多元的文化交流。

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