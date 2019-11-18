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迪士尼粉絲趕快衝！2019台中耶誕夢想世界12/6開跑 舊火車站、綠川、柳川3大展區登場

2019-11-18 18:06聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

今年耶誕節玩不停！繼新北耶誕城在11月15日開跑後，台中今年也12月6日起推出「2019台中耶誕夢想世界」，集結迪士尼最熱門的角色，全化身燈節裝置，於台中市舊火車站站前廣場、綠川水岸廊道與柳川水岸步等3大展區亮相，粉絲們看準時間衝一波。

迪士尼台灣官方粉絲團搶先曝光將加入2019臺中耶誕夢想世界活動。圖／摘自台中市政...
迪士尼台灣官方粉絲團搶先曝光將加入2019臺中耶誕夢想世界活動。圖／摘自台中市政府
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2019台中耶誕夢想世界尚未對外公布相關細節前，迪士尼台灣官方粉絲團在11月初搶先透露將在今年加入活動，消息一出，便引發粉絲熱烈討論。

近日，2019台中耶誕夢想世界相關細節出爐，預計於12月6日到2020年1月1日正式登場，今年大走迪士尼風，以擁有百年歷史的舊火車站站前廣場、綠川水岸廊道與柳川水岸步道等3大展區為主，可見到米奇、米妮、小熊維尼、唐老鴨、白雪公主等經典角色，化身成耶誕燈節裝置。此外，台中耶誕夢想世界在活動期間，將安排燈光秀與音樂演出，粉絲可把握時間前往。

舊台中火車站前廣場也是其中一個展區。圖／台中市政府提供
舊台中火車站前廣場也是其中一個展區。圖／台中市政府提供
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由於活動進入倒數，台中市政府表示，自11月15日起，台中火車站舊站站前廣場、綠川、柳川進行場地布置，以及配電、組裝與測試等作業，請民眾勿進入施工範圍，以維護現場及自身安全。

2019台中耶誕夢想世界

活動期間：12/6～2020/1/1

活動展區：舊台中火車站站前廣場、綠川、柳川水岸

屆時可見到各種迪士尼經典角色。圖／摘自迪士尼台灣粉絲專頁
屆時可見到各種迪士尼經典角色。圖／摘自迪士尼台灣粉絲專頁
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