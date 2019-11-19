週週抽免費機票及1KG黃金飛機 跟越捷探索北越絕美風景

2019-11-19 00:00 聯合線上／ 林榮芳



歡慶第1億名乘客，越捷提供各式好禮優惠及大獎。 圖／越捷航空 提供 分享 facebook

航空促銷抽免費機票不稀奇，抽百萬黃金、半年期任遊機票才夠看！越捷航空歡慶即將迎來的第1億名乘客，現正推出史上最好康機票促銷活動。凡購買機票者皆可登入活動網站，抽頭獎1KG價值百萬飛機造型黃金、半年期免費搭乘機票數十名，以及百萬張0元機票等好禮，堪稱航空公司促銷幅度之最，快趁這一波跟著越捷暢遊越南吧！

清幽的早晨一覽沙壩美景。 圖／shutterstock 提供 分享 facebook

中法風情完美融合 超美沙壩梯田近幾年，越南觀光旅遊超夯，國外觀光客到訪人次快速增加，原因不外乎物價便宜，低檔消費吃好、住好，除此之外景點豐富多元，有自然美景、也有歷史足跡，能一次滿足各種旅遊期待。像是來到以風景聞名的北越，就一定莫忘把「寧平陸龍灣」、「SAPA沙壩梯田」等必遊景點行程，同時，也能搭乘纜車前往置高點，沿途欣賞夢幻梯田美景。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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位於越南寧平最大的寺廟－拜頂寺。 圖／shutterstock 提供 分享 facebook

如果喜歡文化歷史，在越南的大街小巷，都能看到受法國殖民時期影響，充滿異國風格、色彩繽紛的建築與民宅相互爭艷；在往前推進幾個世紀，越南緊依著中國，受到中國統治和文化影響，越南最早獨立王朝的首都「華閭古都」及河內市的大小宗廟，也都能看見中國宮廷建築的影子。

位於越南會安陳福街上知名MOT茶館為必訪景點之一。 圖／shutterstock 提供 分享 facebook

蓮花薰茶藝術 品嚐越式花茶越南人不只愛喝咖啡，也有飲茶的習慣，而當地最普遍的為蓮花茶（Lotus Tea）。蓮花被越南當地居民視為國花，越南「蓮花薰茶藝術」久負盛名，好比日本茶道和中國茶藝，品嚐蓮花茶過程講究、高雅，值得安排一趟體驗之旅。

會安道地菜餚，Banh Bao Banh Vac俗稱白玫瑰。 圖／shutterstock 提供 分享 facebook

而旅程中最不容錯過的就是品嚐在地美食，來到會安古鎮，必點上一道晶透爽口的Banh Bao Banh Vac「白玫瑰」，類似台灣的雲吞口感，以及Q彈香氣四溢的「高樓麵」，才算是真正打卡到此一遊啊！

即日期至2020年1月16日前於越捷官網購票並上網登錄，將可參加抽獎將1KG黃金造型帶回家！ 圖／越捷航空 提供 分享 facebook

天天登入轉盤抽好禮 連續10週送免費機票暢遊全亞洲為歡慶即將迎來第1億名乘客，越捷航空宣布即日起至2020年1月16日期間推出「暢遊亞洲，1KG黃金飛機任你抽」活動，消費者可天天登入活動網站( https://flyforlove.vietjetair.com/zh )，點選「立即轉盤」，免費參加抽獎。此外，11月19~21日推出超過250萬張促銷機票，涵蓋所有越捷及泰越捷經營之國內外航線。凡於活動期間購買越捷機票，並於活動網站登入、輸入訂購代碼即可參加抽獎，同時有機會獲得6個月免費機票環遊全亞洲。

目前越捷經營8條飛往台灣、越南及泰國航線，包括台北/台中/台南/高雄－胡志明市、台北/台中/高雄－河內航線，以及台中－曼谷航線；此外，今年12月19日起將再開通台北-峴港直飛航線，即日起可透過越捷官網訂票，並登入活動網站參加抽好禮活動，有機會將1KG飛機造型黃金抱回家，現在立馬前往官網訂票 https://www.vietjetair.com