週週抽免費機票及1KG黃金飛機 跟越捷探索北越絕美風景
航空促銷抽免費機票不稀奇，抽百萬黃金、半年期任遊機票才夠看！越捷航空歡慶即將迎來的第1億名乘客，現正推出史上最好康機票促銷活動。凡購買機票者皆可登入活動網站，抽頭獎1KG價值百萬飛機造型黃金、半年期免費搭乘機票數十名，以及百萬張0元機票等好禮，堪稱航空公司促銷幅度之最，快趁這一波跟著越捷暢遊越南吧！
中法風情完美融合 超美沙壩梯田近幾年，越南觀光旅遊超夯，國外觀光客到訪人次快速增加，原因不外乎物價便宜，低檔消費吃好、住好，除此之外景點豐富多元，有自然美景、也有歷史足跡，能一次滿足各種旅遊期待。像是來到以風景聞名的北越，就一定莫忘把「寧平陸龍灣」、「SAPA沙壩梯田」等必遊景點行程，同時，也能搭乘纜車前往置高點，沿途欣賞夢幻梯田美景。
如果喜歡文化歷史，在越南的大街小巷，都能看到受法國殖民時期影響，充滿異國風格、色彩繽紛的建築與民宅相互爭艷；在往前推進幾個世紀，越南緊依著中國，受到中國統治和文化影響，越南最早獨立王朝的首都「華閭古都」及河內市的大小宗廟，也都能看見中國宮廷建築的影子。
蓮花薰茶藝術 品嚐越式花茶越南人不只愛喝咖啡，也有飲茶的習慣，而當地最普遍的為蓮花茶（Lotus Tea）。蓮花被越南當地居民視為國花，越南「蓮花薰茶藝術」久負盛名，好比日本茶道和中國茶藝，品嚐蓮花茶過程講究、高雅，值得安排一趟體驗之旅。
而旅程中最不容錯過的就是品嚐在地美食，來到會安古鎮，必點上一道晶透爽口的Banh Bao Banh Vac「白玫瑰」，類似台灣的雲吞口感，以及Q彈香氣四溢的「高樓麵」，才算是真正打卡到此一遊啊！
天天登入轉盤抽好禮 連續10週送免費機票暢遊全亞洲為歡慶即將迎來第1億名乘客，越捷航空宣布即日起至2020年1月16日期間推出「暢遊亞洲，1KG黃金飛機任你抽」活動，消費者可天天登入活動網站(https://flyforlove.vietjetair.com/zh )，點選「立即轉盤」，免費參加抽獎。此外，11月19~21日推出超過250萬張促銷機票，涵蓋所有越捷及泰越捷經營之國內外航線。凡於活動期間購買越捷機票，並於活動網站登入、輸入訂購代碼即可參加抽獎，同時有機會獲得6個月免費機票環遊全亞洲。
目前越捷經營8條飛往台灣、越南及泰國航線，包括台北/台中/台南/高雄－胡志明市、台北/台中/高雄－河內航線，以及台中－曼谷航線；此外，今年12月19日起將再開通台北-峴港直飛航線，即日起可透過越捷官網訂票，並登入活動網站參加抽好禮活動，有機會將1KG飛機造型黃金抱回家，現在立馬前往官網訂票https://www.vietjetair.com
越捷航空0元機票搶購促銷時段：即日起至11月21日，每天下午1~3點促銷機票：0元起優惠機票(不含稅及手續費)飛行時間：2019年12月12日~2020年8月31日（國定假日不適用）促銷內容：越捷所有國際及越南國內航線訂票請上：https://www.vietjetair.com或 Vietjet Air APP
留言