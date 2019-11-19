2019新北耶誕城開城！ 8處必逛夢幻場景&板橋必嚐美食推薦整理包

2019新北耶誕城即於11/15正式啟航，連續歡慶48天直到2020年1月1日！這次的新北耶誕城以魔法耶誕城為主題開城，首創3個第一，不僅在主燈投影面積為歷年第一大，就連唯美的打卡天橋也是歷年第一多，最特別的就是這次新北耶誕城擁有全球唯一的雙塔雷射光雕秀，這麼讚的耶誕活動，喜愛拍照的你更是不容錯過！

新北耶誕城

活動基本資訊

新北耶誕城活動基本資訊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

活動時間：2019/11/15~2020/1/1

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

地點：新北市民廣場

地址：新北市板橋區中山路一段161號

交通:

交通。 圖／FunTime 分享 facebook

小編提醒你：建議大家多多搭乘運輸工具哦，不然人潮眾多的時後，可是很塞的！

相關活動節目及時間：

耶誕開城秀：11/15 （18:00-19:30）

童趣嘉年華：11/16、11/17 （13:00-20:00）

漫遊耶誕城：11/30～12/1 （13:00-20:00）

耶誕市集：12/6～12/8 （11:00-21:00）

耶誕巨星演唱會：12/14、12/15 （18:00-22:00）

2019新北耶誕城燈光秀

耶誕主燈秀，打造全球第一光雕投影聖誕樹

耶誕主燈秀。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

耶誕城的第一亮點就是主燈亮燈秀囉，這次的主燈秀為全球第一個雙塔一樹的立體雷射光雕秀，主題為桑塔熊的魔法小鎮，透過12組雷射結合了新北市府與板橋車站的大樓，並加上市民廣場的巨型耶誕樹，這次的光雕秀以360度的光環境完全顛覆你我想像的視覺感受！令人震撼的聖誕饗宴。

小編偷偷說：周邊還有兩座免費遊樂設施可以玩耍哦，分別是甜蜜咖啡杯和薰衣草木馬

新北耶誕城開城秀

日期：11/15

時間：18:00-19:30

主燈秀

展演時間：整點、半點一次進行展演，每次持續5分鐘。

位置：市民廣場

站前廣場燈區。帶你打造精靈的魔法森林

站前廣場燈區。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

這次新北耶誕成主打創造精靈的魔法森林，將地區景色與藝術融為一體，在市民廣場設計了有6公尺高的藝術裝置─森林沐浴，是網美們絕對不能錯過的必拍景點！不僅如此還有用LED光影打造的夢幻迷境─森之光影迷宮，與用室外攀岩坡裝置所打造的奇境魔山！

小編偷偷說：還有免費的森林小火車可以搭乘哦

時間：11:00-22:00

位置：板橋車站站前廣場

萬坪公園燈區。卡娜赫拉一起與你過聖誕

萬坪公園燈區。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

女來們最為之瘋狂的粉紅色也有燈區拉～沒錯！超卡哇伊的卡娜赫拉與P助也來與大家一起過聖誕拉，這次在萬坪公園燈區有6座充滿粉紅泡泡的造型裝置等著大家一一去打卡，感受甜美與夢幻的聖誕節，快與朋友們相約來新北耶誕城拍拍照留下難忘的回憶吧！

小編偷偷說：這次的耶誕城還有推出限定周邊小物哦～

時間：17:30-24:00

位置：萬坪公園

2019夢幻光廊

繽紛海洋泡泡。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

每年聖誕節除了點燈區以外，大家的必打卡景點就是光廊拉，這次的光廊主要坐落在以下即將要介紹的五大天橋，不僅如此這次在板橋車站B1連通道也有為了這次主題魔法森林所打造得繽紛海洋泡泡，大家記得要去拍照阿！

變色光廊

變色光廊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

位於新府路的變色光廊，以這次耶誕城主打的顏色精靈黃、水晶藍交替作為天橋裝飾顏色。透過雙重顏色有規律地變化，絢爛地就像讓人置身在奇幻魔法森林般。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：新府天橋

紫戀光廊

紫戀光廊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

位於新站路的紫戀光廊則帶來了魔幻般的神祕氣息，用迷炫紫點綴了整個光廊讓人彷彿似醒非醒，快與朋友們相約來新北耶誕城拍拍照留下難忘的回憶吧！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：新站天橋

紫金光廊

紫金光廊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

板橋車站天橋捨去以往的藍色星光，這次帶給大家的是以紫色和黃色交織的紫金光廊，配上充滿聖誕氣氛的街景，讓人感受到了一絲悠閒與自在。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：板橋車站天橋

冰柱光廊

冰柱光廊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

以冰雪藍作為顏色填充使冰柱裝飾映入眼簾，感受到了一絲寒冷，非常地真實且華麗炫目，彷彿讓你置身於北歐國家才有的冬天聖誕節。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：中山路天橋

流星光廊

流星光廊。 圖／2019新北耶誕城官網 分享 facebook

位在府中站附近的遊龍天橋，則以流星光廊作為展示，天橋上方彷彿佈滿天星斗，藍色光點照映在人群，在這座銀河星橋上彷彿真的身在銀河之中呢！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：府中遊龍天橋

板橋附近美食

既然來到了新北耶誕城，那就來看看附近有什麼好吃的美食，板橋周遭不管是小吃還是下午茶店家可以說是相當的多，當然要填飽肚子才會有體力去逛耶誕城!

高記生炒魷魚

高記生炒魷魚。 圖／IG, librapeace 分享 facebook

在府中捷運站出來的黃石市場內可是有間高人氣的生炒魷魚店，便宜的價位以及大分量，讓店裡人潮絡繹不絕喔!傳統的糯米腸與蘿蔔糕，扎實的口感外脆內軟，配上他們的招牌生炒魷魚羹，可說是相當有飽足感喔!他們的生炒魷魚羹湯頭酸酸甜甜的有種獨特風味，搭著滿滿的魷魚，真的是實實在在的銅板美食啦!

地址：新北市板橋區宮口街28號

營業時間：8:00~17:30（周一公休）

交通：捷運府中站2號出口

珍珍麵線

珍珍麵線。 圖／ IG, yihui.sun 分享 facebook

珍珍麵線在板橋裕民街上是間人氣小吃店喔!是間只賣麵線與甜不辣的小攤，利用柴魚，大骨高湯熬煮他的湯頭外，是他們有阿爸的獨家秘方!除了傳統的麵線糊也搭配這三種配料，大腸、魷魚、肉羹，讓整碗麵線在視覺、味覺上都很豐富喔!

住址：新北市板橋區裕民街127號

營業時間：10:30～22:00（周日公休）

交通：新埔站步行15分鐘

蚵仔之家

蚵仔之家。 圖／ IG, gillmiami 分享 facebook

位於南雅夜市內，每次經過都是滿滿的排隊人潮，如果喜歡吃蚵仔的你可以來嘗鮮!他的蚵仔大又鮮甜，各種蚵仔料理讓你一次滿足，最特別的非蚵仔餃莫屬了，絞肉內餡包覆著蚵仔與青蔥，外皮也是炸得酥脆酥脆，讓你齒頰留香呢!

住址：新北市板橋區南雅東路79號

營業時間：15：00～02：00

交通：府中站1號出口步行9分鐘

太極鱉車車輪餅

太極鱉車車輪餅。 圖／ IG, sue_liu_life365 分享 facebook

位於致理科技大學附近的巷弄中，口味選擇眾多，不管是要吃甜的還是鹹的，太極憋車車輪餅應有盡有，而他有名的地方在在於它的內餡爆炸多，多到溢出在餅皮外，起司蛋口味是他的人氣商品，咬下去的瞬間爆出濃醇的起司內餡，也是一項便宜又美味的銅板美食呦!

小編偷偷說：如果不想排隊也可以電話先預約～

地址：新北市板橋區漢生西路128號

營業時間：11:00～21:00（周日公休）

交通：捷運新埔站1號出口步行13分鐘，搭火車到板橋車站步行10分鐘

這個多個第一你還在等什麼！今年冬天絕不能錯過新北耶誕城，除了增加了許多的互動光影藝術和光雕投影外，還有聖誕市集讓你有得吃有得逛！這次不僅新增了新的燈區還有光橋，裝飾也延伸到府中站等地，趁這個聖誕節趕快把你好久不見的朋友約出來，趁這個機會來個板橋一日遊，過個暖暖的聖誕節吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十一月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」