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2019新北耶誕城開城！ 8處必逛夢幻場景&板橋必嚐美食推薦整理包

2019-11-19 08:33FunTime旅遊比價

2019新北耶誕城即於11/15正式啟航，連續歡慶48天直到2020年1月1日！這次的新北耶誕城以魔法耶誕城為主題開城，首創3個第一，不僅在主燈投影面積為歷年第一大，就連唯美的打卡天橋也是歷年第一多，最特別的就是這次新北耶誕城擁有全球唯一的雙塔雷射光雕秀，這麼讚的耶誕活動，喜愛拍照的你更是不容錯過！

新北耶誕城

活動基本資訊

新北耶誕城活動基本資訊。 圖／2019新北耶誕城官網
新北耶誕城活動基本資訊。 圖／2019新北耶誕城官網
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活動時間：2019/11/15~2020/1/1

地點：新北市民廣場

地址：新北市板橋區中山路一段161號

交通:

交通。 圖／FunTime
交通。 圖／FunTime
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小編提醒你：建議大家多多搭乘運輸工具哦，不然人潮眾多的時後，可是很塞的！

相關活動節目及時間：

耶誕開城秀：11/15 （18:00-19:30）

童趣嘉年華：11/16、11/17 （13:00-20:00）

漫遊耶誕城：11/30～12/1 （13:00-20:00）

耶誕市集：12/6～12/8 （11:00-21:00）

耶誕巨星演唱會：12/14、12/15 （18:00-22:00）

2019新北耶誕城燈光秀

耶誕主燈秀，打造全球第一光雕投影聖誕樹

耶誕主燈秀。 圖／2019新北耶誕城官網
耶誕主燈秀。 圖／2019新北耶誕城官網
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耶誕城的第一亮點就是主燈亮燈秀囉，這次的主燈秀為全球第一個雙塔一樹的立體雷射光雕秀，主題為桑塔熊的魔法小鎮，透過12組雷射結合了新北市府與板橋車站的大樓，並加上市民廣場的巨型耶誕樹，這次的光雕秀以360度的光環境完全顛覆你我想像的視覺感受！令人震撼的聖誕饗宴。

小編偷偷說：周邊還有兩座免費遊樂設施可以玩耍哦，分別是甜蜜咖啡杯和薰衣草木馬

新北耶誕城開城秀

日期：11/15

時間：18:00-19:30

主燈秀

展演時間：整點、半點一次進行展演，每次持續5分鐘。

位置：市民廣場

站前廣場燈區。帶你打造精靈的魔法森林

站前廣場燈區。 圖／2019新北耶誕城官網
站前廣場燈區。 圖／2019新北耶誕城官網
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這次新北耶誕成主打創造精靈的魔法森林，將地區景色與藝術融為一體，在市民廣場設計了有6公尺高的藝術裝置─森林沐浴，是網美們絕對不能錯過的必拍景點！不僅如此還有用LED光影打造的夢幻迷境─森之光影迷宮，與用室外攀岩坡裝置所打造的奇境魔山！

小編偷偷說：還有免費的森林小火車可以搭乘哦

時間：11:00-22:00

位置：板橋車站站前廣場

萬坪公園燈區。卡娜赫拉一起與你過聖誕

萬坪公園燈區。 圖／2019新北耶誕城官網
萬坪公園燈區。 圖／2019新北耶誕城官網
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女來們最為之瘋狂的粉紅色也有燈區拉～沒錯！超卡哇伊的卡娜赫拉與P助也來與大家一起過聖誕拉，這次在萬坪公園燈區有6座充滿粉紅泡泡的造型裝置等著大家一一去打卡，感受甜美與夢幻的聖誕節，快與朋友們相約來新北耶誕城拍拍照留下難忘的回憶吧！

小編偷偷說：這次的耶誕城還有推出限定周邊小物哦～

時間：17:30-24:00

位置：萬坪公園

2019夢幻光廊

繽紛海洋泡泡。 圖／2019新北耶誕城官網
繽紛海洋泡泡。 圖／2019新北耶誕城官網
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每年聖誕節除了點燈區以外，大家的必打卡景點就是光廊拉，這次的光廊主要坐落在以下即將要介紹的五大天橋，不僅如此這次在板橋車站B1連通道也有為了這次主題魔法森林所打造得繽紛海洋泡泡，大家記得要去拍照阿！

變色光廊

變色光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
變色光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
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位於新府路的變色光廊，以這次耶誕城主打的顏色精靈黃、水晶藍交替作為天橋裝飾顏色。透過雙重顏色有規律地變化，絢爛地就像讓人置身在奇幻魔法森林般。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：新府天橋

紫戀光廊

紫戀光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
紫戀光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
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位於新站路的紫戀光廊則帶來了魔幻般的神祕氣息，用迷炫紫點綴了整個光廊讓人彷彿似醒非醒，快與朋友們相約來新北耶誕城拍拍照留下難忘的回憶吧！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：新站天橋

紫金光廊

紫金光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
紫金光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
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板橋車站天橋捨去以往的藍色星光，這次帶給大家的是以紫色和黃色交織的紫金光廊，配上充滿聖誕氣氛的街景，讓人感受到了一絲悠閒與自在。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：板橋車站天橋

冰柱光廊

冰柱光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
冰柱光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
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以冰雪藍作為顏色填充使冰柱裝飾映入眼簾，感受到了一絲寒冷，非常地真實且華麗炫目，彷彿讓你置身於北歐國家才有的冬天聖誕節。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：中山路天橋

流星光廊

流星光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
流星光廊。 圖／2019新北耶誕城官網
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位在府中站附近的遊龍天橋，則以流星光廊作為展示，天橋上方彷彿佈滿天星斗，藍色光點照映在人群，在這座銀河星橋上彷彿真的身在銀河之中呢！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：府中遊龍天橋

板橋附近美食

既然來到了新北耶誕城，那就來看看附近有什麼好吃的美食，板橋周遭不管是小吃還是下午茶店家可以說是相當的多，當然要填飽肚子才會有體力去逛耶誕城!

高記生炒魷魚

高記生炒魷魚。 圖／IG, librapeace
高記生炒魷魚。 圖／IG, librapeace
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在府中捷運站出來的黃石市場內可是有間高人氣的生炒魷魚店，便宜的價位以及大分量，讓店裡人潮絡繹不絕喔!傳統的糯米腸與蘿蔔糕，扎實的口感外脆內軟，配上他們的招牌生炒魷魚羹，可說是相當有飽足感喔!他們的生炒魷魚羹湯頭酸酸甜甜的有種獨特風味，搭著滿滿的魷魚，真的是實實在在的銅板美食啦!

地址：新北市板橋區宮口街28號

營業時間：8:00~17:30（周一公休）

交通：捷運府中站2號出口

珍珍麵線

珍珍麵線。 圖／ IG, yihui.sun
珍珍麵線。 圖／ IG, yihui.sun
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珍珍麵線在板橋裕民街上是間人氣小吃店喔!是間只賣麵線與甜不辣的小攤，利用柴魚，大骨高湯熬煮他的湯頭外，是他們有阿爸的獨家秘方!除了傳統的麵線糊也搭配這三種配料，大腸、魷魚、肉羹，讓整碗麵線在視覺、味覺上都很豐富喔!

住址：新北市板橋區裕民街127號

營業時間：10:30～22:00（周日公休）

交通：新埔站步行15分鐘

蚵仔之家

蚵仔之家。 圖／ IG, gillmiami
蚵仔之家。 圖／ IG, gillmiami
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位於南雅夜市內，每次經過都是滿滿的排隊人潮，如果喜歡吃蚵仔的你可以來嘗鮮!他的蚵仔大又鮮甜，各種蚵仔料理讓你一次滿足，最特別的非蚵仔餃莫屬了，絞肉內餡包覆著蚵仔與青蔥，外皮也是炸得酥脆酥脆，讓你齒頰留香呢!

住址：新北市板橋區南雅東路79號

營業時間：15：00～02：00

交通：府中站1號出口步行9分鐘

太極鱉車車輪餅

太極鱉車車輪餅。 圖／ IG, sue_liu_life365
太極鱉車車輪餅。 圖／ IG, sue_liu_life365
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位於致理科技大學附近的巷弄中，口味選擇眾多，不管是要吃甜的還是鹹的，太極憋車車輪餅應有盡有，而他有名的地方在在於它的內餡爆炸多，多到溢出在餅皮外，起司蛋口味是他的人氣商品，咬下去的瞬間爆出濃醇的起司內餡，也是一項便宜又美味的銅板美食呦!

小編偷偷說：如果不想排隊也可以電話先預約～

地址：新北市板橋區漢生西路128號

營業時間：11:00～21:00（周日公休）

交通：捷運新埔站1號出口步行13分鐘，搭火車到板橋車站步行10分鐘

這個多個第一你還在等什麼！今年冬天絕不能錯過新北耶誕城，除了增加了許多的互動光影藝術和光雕投影外，還有聖誕市集讓你有得吃有得逛！這次不僅新增了新的燈區還有光橋，裝飾也延伸到府中站等地，趁這個聖誕節趕快把你好久不見的朋友約出來，趁這個機會來個板橋一日遊，過個暖暖的聖誕節吧！

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聖誕節公園光雕秀

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