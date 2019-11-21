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免費貴賓室在哪裡？ 桃園機場貴賓室詳細攻略必收藏！

2019-11-21 09:01FunTime旅遊比價

貴賓室？對於口袋空空只能搭廉航窮遊的小編來說，別說貴賓室，連飛機餐都好久沒吃到了QQ沒想到桃園機場居然有全球首創的免費環亞貴賓室，如此佛心的設施，不用錢不用卡，只要手腳夠快搶到位子就能使用！媽我這輩子終於有機會進入桃園機場貴賓室當貴賓啦！

☛環亞貴賓室

以往機場貴賓室總是給人尊爵不凡的印象，幾乎是為了商務艙、頭等艙，或是信用卡客戶等少數人而設置，普通乘客只能可憐地窩在機場角落等待登機。而環亞提出為一般民眾設置貴賓室的新觀念，讓大多數旅客都能花小錢輕鬆當貴賓～2016年中，環亞貴賓室進駐桃園機場之後，除了收費區以外，還設置了一處完全免費的「貴賓室體驗區」，這樣的服務可是全球首例。雖然沒有餐飲服務（可以額外付費用餐），但是基本座位跟充電插座都有，而且空間還挺舒適的呢！

☛免費貴賓室使用方式

體驗空間是可以完全自由進出、免費使用的～而除了完全免費的貴賓室以外，環亞也有提供另外四處付費區域，服務更周到，還可以享用Buffet及現點現做的美食。不過，這些付費空間也有免費進入的方法，下面會再詳細介紹！

☛免費貴賓室在哪裡

免費貴賓室在哪裡。 圖／Flickr
免費貴賓室在哪裡。 圖／Flickr
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在桃園機場的第一、二航廈各有一處免費貴賓室體驗空間，讓旅客不管在哪個航廈登機都能輕鬆享受貴賓室喔！

第一航廈免費體驗區

第一航廈的免費貴賓室位於4樓出境大廳、華航與國泰貴賓室的中間。

✔營業時間：06:00~24:00

✔連絡電話：03-393-1930、03-393-1931

✔提供服務：舒適座位、usb充電孔及插座、免費Wi-Fi、哺乳室、淋浴間

第二航廈免費體驗區

✔營業時間：06:00~24:00

✔連絡電話：03-393-1930、03-393-1930

✔提供服務：舒適座位、usb充電孔及插座、免費Wi-Fi

✔位置：位於4樓出境大廳北側，華航梅苑的後方。

☛免費貴賓室設施介紹

第一航廈免費體驗區

第一航廈貴賓室分成兩個部分，其中座位休息區的設置就像咖啡廳一樣，裝潢沉穩有格調，十分舒適。空間內提供舒適座椅和附有插座的桌子，讓與3C產品密不可分的現代人可以隨時充電。

第一航廈免費體驗區。 圖／Flickr
第一航廈免費體驗區。 圖／Flickr
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另外一區則是沐浴間和哺集乳室，這一區也很高級～不說是機場還以為在星級酒店裡呢！浴室乾溼分離，還有盤式頭頂花灑，連沐浴乳洗髮精也都有準備好！

第二航廈免費體驗區

免費空間的部分比第一航廈小上許多，僅有一區沙發座位，沒有衛浴設施和哺乳室可以使用，可以充電的地方也比較少。雖然稍嫌可惜，不過有地方可以舒服地坐一下也還是不錯啦～

☛貴賓室收費區

第一航廈C區

第一航廈C區。 圖／IG, chengyi_lu
第一航廈C區。 圖／IG, chengyi_lu
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✔提供服務：舒適座位、電視、電話、國際報章雜誌、餐點、免費Wi-Fi

✔營業時間：06:00~22:00

✔連絡電話：03-393-1930

✔收費標準：每人兩小時43USD、五小時67USD（2至11歲兒童7折）

✔位置：位於3樓，靠近國泰航空

第一航廈D區

第一航廈D區。 圖／IG, joshua.lmh
第一航廈D區。 圖／IG, joshua.lmh
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✔提供服務：舒適座位、、usb充電孔及插座電視、電話、國際報章雜誌、餐點、免費Wi-Fi

✔營業時間：24H

✔連絡電話：03-393-1931

✔收費標準：每人兩小時43USD、五小時67USD、10小時80USD（2至11歲兒童7折）

✔位置：位於3樓，靠近中華航空

第二航廈A區

第二航廈A區。 圖／Flickr
第二航廈A區。 圖／Flickr
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✔提供服務：舒適座位、usb充電孔及插座、國際報章雜誌、餐點、免費Wi-Fi、電腦工作站、航班資訊、淋浴間、VIP私人空間、多人貴賓包廂

✔營業時間：24H

✔連絡電話：03-393-1796

✔收費標準：每人兩小時43USD、五小時67USD、10小時80USD（2至11歲兒童7折）

✔位置：位於4樓

第二航廈A1區

✔提供服務：舒適座位、usb充電孔及插座、電視、國際報章雜誌、餐點、免費Wi-Fi

✔營業時間：6:00-22:00

✔連絡電話：03-393-1396

✔收費標準：每人兩小時43USD、五小時67USD（2至11歲兒童7折）

✔位置：位於4樓，靠近上樓的電扶梯

☛如何免費進入收費區

以下各家銀行都有出一些信用卡可以免費進入收費區，大家可以根據自己的需求比對找到適合自己的卡片～之後只要在貴賓室櫃台出示並核對確認身分，即可免費進入收費區域、享用美食囉！

✔中國信託銀行

✔國泰世華銀行

✔台新銀行

✔兆豐國際商業銀行

✔永豐銀行

✔華南銀行

✔上海商業銀行

✔美國運通

注意事項：通常優惠僅限於3小時貴賓室服務及限成人使用，不得與其他優惠同時使用。持卡人須於貴賓室接待出出示持卡人姓名之合資格信用卡或企業卡及當日或隔日之登機證，方可免費進入貴賓室。另外，有些銀行也有企業會員卡只要出示一樣能享有免費進入貴賓室收費區的服務哦。

這一兩年來桃園機場的設施真是越來越完善，不只機捷開放後讓交通變得更方便，沒想到竟然還有這種免費的貴賓室空間，可以收留登機前無處可去的旅客們～讓出國變得更加開心舒適啦！下次起飛前別忘了去免費貴賓室好好體驗一下哦！

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