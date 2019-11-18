全台最大型的東北觀光推廣活動「日本東北遊樂日2019」盛大舉行

2019-11-18 13:22 聯合新聞網 台北訊



去年創下13.5萬入場人次的東北觀光推廣活動「日本東北遊樂日」，今年日本觀光局(JNTO)再次攜手東北地區及民間事業的共同協助下，於11/16～11/17在台北世貿三館，11/23~11/24在高雄夢時代盛大展開！來自日本東北原汁原味的祭典與遊樂體驗，比往年更豐盛、熱鬧了，主辦單位準備了抽奬大會，許多來自日本東北的特色好禮之外，還有日本東北的來回機票，讓大家滿載而歸！

日本觀光局長官、宣傳活動吉祥物及表演團體等人員。圖／日本觀光局 分享 facebook

東日本大地震至今已經過了8年又8個月，到目前為止都還是有來自台灣各方的支援與鼓勵，讓日本東北地區得以堅強地邁向復興之路，自2014年起舉辦的「日本東北遊樂日」。今年邁入第6屆，持續傳遞「充滿魅力的日本東北」的精神，讓更多台灣民眾了解日本東北的魅力、讓來場參觀的民眾喜歡上日本東北、並且能夠期待前往日本東北旅遊。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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今年活動主視覺找來台灣人氣設計師MING，親自走訪東北地區，將傳統技藝＆當地美食透過插畫手法傳遞新的東北魅力。活動當天除了福島縣和雅美太鼓表演、岩手縣盛岡三颯舞祭以及山形縣花笠舞祭等東北著名的祭典之外，還邀請了演而優則唱的人氣男星「李國毅」站台，與台下觀眾一起暢談日本東北的魅力！現場也準備了多項日式款待，提供日本酒以及當地美食的試吃及試飲，還有東北彩繪等多項體驗活動。並與台灣當地企業合作開發的聯名商品，期望透過不同面向能向更多人推廣日本東北地區多元的魅力，提升台灣人造訪的意願。

台灣造訪日本的重遊客居多，前往日本東北的人次逐年成長，2018年整年就有超過 50 萬人次造訪東北六縣，這個數字己經打破「全球最多」造訪東北旅客的記錄。目前從台灣直飛東北六縣共有三家航空公司。長榮航空、台灣虎航、樂桃航空，今年７月剛加入直飛青森機場的長榮航空航線，每週共有 23 個直飛航班為台灣的民眾服務，還有許多東北六縣的包機行程也都持續增加中，日後雙方的交流也將會更加頻繁與密切。

日本觀光局理事長-清野 智，致揭幕詞。圖／日本觀光局 分享 facebook

日本觀光局(JNTO)再次攜手東北地區及民間事業的共同協助下，於11/16在台北世貿三館盛大展開！圖／日本觀光局 分享 facebook

日本東北遊樂日2019

台北場：11月16日（六）12:00～19:00、11月17日（日）10:00～18:00

台北世界貿易中心展覽三館（台北市信義區松壽路6號）

高雄場：11月23日（六）11:00～19:00、11月24日（日）10:00～18:00

高雄統一夢時代購物中心戶外夢想廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）

網站: http://dentsuone-tw.com/vjc/daisuki_tohoku/2019/index.php