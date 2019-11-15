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2019關渡花季來了！4公頃「波斯菊花海」鋪滿大地　還能遠眺山景超療癒

2019-11-15 17:35聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友paul28368012授權
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關渡賞花秘境衝一波！2019「緣起關渡 花現秘境」11月正式登場，今年花況極佳，大片粉白、粉紅、粉黃花卉齊開，療癒的免費美景已吸引不少遊客搶先朝聖打卡。
圖／IG網友paul28368012授權
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關渡秘境花海花卉種類多元，包括大百日草、向日葵以及黃波斯菊等，上萬朵的花卉同一時間綻放，繽紛的色彩鋪滿4公頃的大地，不論是晴空或夕陽，隨風搖曳的花浪，絕對值得花迷來體驗。

遊客還能遠眺山景，抱括大屯山、觀音山、七星山都在周邊，快趁花期安排一趟關渡小旅行，賞完花還能搭乘捷運順遊淡水老街，享受一個無憂無慮的假期。

關渡秘境花海

時間 : 即日起至12月31日

地點：承德路7段401巷551號八仙抽水站附近

花海位於關渡平原，農路不寬，且無停車場，賞花民眾，請不要自行開車。 可於捷運唭哩岸站轉乘小巴士大南客運21號公車，於八仙抽水站下車，或到捷運唭哩岸站租借YouBike，沿著基隆河岸自行車道騎到八仙抽水站。

圖／台北市工務局
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秘境花海賞花淡水客運

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