跨年請2休5攻略 台灣人最愛這裡

2019-11-14 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／台北報導



雪梨包船「跨年煙火秀包船音樂派對」。 圖／雄獅旅遊提供 分享 facebook 迎接2020年，元旦適逢周三，只要請2天就可以衝一趟5天的短程旅遊，若想消年假只要請4天就可休9天，旅遊業者祭出系列跨年攻略，熱門路線包括日韓、東南亞避冬行程，或是體驗紐約時尚、全球最盛大的中東煙火秀，也有獨家體驗九州豪斯登堡煙火大會指定席，以及獨包雪梨塔。

距離跨年倒數2個月，雄獅旅遊觀察，相較去年跨年請3休9，今年跨年僅有請2休5，多數人會捨遠取近，以鄰近台灣的短天數國家日韓、東南亞等地最為熱門。其中，日本以「樂園」行程最受喜愛，包括東京迪士尼樂園、富士急樂園、大阪環球影城，都是日本跨年排行榜不敗的常青商品；若不想人擠人排隊玩遊樂設施，到雪國享受白色世界也是另一種選擇，包括每年冬天點燈的札幌白色燈樹節，或同樣以彩燈迷幻整個城市的九州豪斯登堡，今年雄獅獨家安排煙火大會指定席，讓遊客輕鬆欣賞西日本最大花火盛事。

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此外，東南亞國家因鄰近台灣、且團費親和，近來也成為跨年的熱門地點。熱選項目包括馬來西亞最頂級的大紅花海上VILLA渡假村，或可考慮征服東南亞第一高峰的沙巴神山；預算高一點，雄獅獨包雪梨塔，可以360度環景近距離賞景。

看準CNN評選十大跨年煙火秀之一的布拉格煙火秀盛宴，今年也有業者安排入住布拉格煙火施放地點正對面的五星飯店；業者也觀察到「追極光」是不少旅人的夢想清單，今年也有共計14小時的追極光之旅。