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絕美「曼哈頓懸日」降臨台中！「限時5日」最佳觀賞時間公布

2019-11-13 13:53聯合新聞網 陳信儒

圖為高雄青年路的懸日。 聯合報系資料照片／記者劉學聖報導
圖為高雄青年路的懸日。 聯合報系資料照片／記者劉學聖報導
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台中的朋友追起來！絕美懸日奇景降臨臺中市大甲經國路，中央氣象局公布懸日預報，從原本三時段再延兩天，限時5日最佳觀賞時間想拍的朋友快筆記時間。

台中市大甲經國路 （臺1線152公里以西）從11月18日至11月22日傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象，詳細適合觀賞懸日的時間請參考下圖。 

圖／中央氣象局臉書粉專
圖／中央氣象局臉書粉專
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預報期間，夕陽逐日較前1日約晚2分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

中央氣象局臉書粉絲專頁提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，大家在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全喲。

高雄青年路懸日美景今年1月底出現，火紅的夕陽緩緩地從青年路底慢慢落下，金黃陽光映...
高雄青年路懸日美景今年1月底出現，火紅的夕陽緩緩地從青年路底慢慢落下，金黃陽光映照在大馬路上景色迷人。本報資料照片
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