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來逛市集囉！ 漫步在大佛風景區 天空步道7號市集11/23登場

2019-11-19 08:03ShareLife分享生活

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11月底來八卦山大佛風景區可以出遊踏青之外，還有天空步道7號出口周邊還有市集可以逛！而且每周主題都不同唷。

11月23至24日市集首場主題為「胖卡嘟嘟車」，多台胖卡車聚集販賣美式速食，超卡哇依場面別錯過，11月30日及12月1日第2場為「銅板輕鬆點」、12月7日及12月8日第3場為「台灣好味道」，大家外出踏青之餘，可以享受戶外野餐的樂趣。12月14日至15日的第4場主題為「給寶貝一點甜」，帶著毛小孩來一起嗨森遛搭吧，12月21日及22日最後一周為「超集八卦青農」，可盡情採購農民販售新鮮食材，大家吃得健康，同時也可以幫助農民。

▲每週皆有優惠活動及街藝串場，例如滿額兌換禮、滿額兌換餐券、打卡禮、棉花糖免費品...
▲每週皆有優惠活動及街藝串場，例如滿額兌換禮、滿額兌換餐券、打卡禮、棉花糖免費品嚐、親子泡泡活動體驗...等
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11月23日(六)13:00將在天空步道7號出口週邊廣場舉行開幕式，活動現場也可以於服務台參加生態導覽解說定點定時活動，參加的學員還可以領到神秘小禮物，趁著秋高氣爽的時節，大家一起來八卦山踏青，大啖美食吧！

八卦山天空步道７號市集

活動地點：天空步道7號出口週邊廣場

活動日期：11/23~12/22(週末兩天，為期五週)。活動時間：10:00-17:00

（1）11/23-24場次為「胖卡嘟嘟車」，消費滿300元，可兌換50元餐券，2天合計送出200份。

（2）11/30-12/01場次為「銅板輕鬆點」，消費滿300元，可兌換50元餐券，2天合計送出200份。

（3）12/7-8場次為「台灣好味道」，消費滿300元可兌換茄加袋ㄧ個，2天合計送出200個。

（4）12/14-15場次為「給寶貝一點甜」，現場2天將送出1000份限量棉花糖或等值商品。

（5）12/21-22場次為爲「超集八卦青農」，讓豐收的農民可以有管道藉由這個活動，消費滿300元送水果配飾1個，2天合計送出200份。


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