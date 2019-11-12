彰化季節限定「雙色稻田」美景 翠綠＋金黃稻浪療癒又好拍
2019-11-12 17:38聯合新聞網 陳信儒
快趁季節限定期間安排一趟彰化小旅行！日前爆紅的「台版波波草」吸引不少遊客直奔彰化田尾拍美照，一株株萌翻天的波波草強力洗版IG，堪稱是今年最值得美拍的景點之一。如今彰化又多了一處美拍景點，竹塘鄉「雙色稻田」宛如一個背景兩個世界的奇景，趕緊把握時間衝一波彰化捕捉限定鄉村美景。
彰化除了田尾公路花園，落羽松大道也即將登場，近期更有翻紅的田野系美景「雙色稻田」。絕美「雙色稻田」是彰化竹塘鄉的季節限定美景，每年進入秋季，大片綠油油的稻田翻黃，稻浪中央的百年榕樹將稻田一分為二，一半黃、一半綠的雙色稻田就成了獨特的鄉村奇景，宛如巧拼般趣味，也有一個背景兩個世界的錯覺。
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不管是出動空拍機捕捉，還是走進稻浪中央的小徑美拍，畫面既壯觀又療癒。計畫前往的旅客快抓緊時間，大片金黃色的稻田已進入收割期，想朝聖要趕快出發。另外提醒，遊客切勿破壞農作物、勿踏進稻田內，垃圾不落地，讓這處純樸田野系美景延續它的美好。
彰化縣竹塘鄉「雙色稻田」
地址：彰化縣竹塘鄉光明路60號，直行約2.5公里處
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