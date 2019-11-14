迎接2020準備好了嗎？ 出國旅遊必備「行事曆請假攻略」想放長假看這篇
2019-11-14 09:59ReadyGo出發前
Alice@ReadyGo
首圖：wind8894、foolish_lin
依照行政院的公布，明年2020年的假日總共有115天，總共多達九個連假，分別在元旦假期、春節假期、228連假、清明連假、勞動節、端午連假、中秋連假、雙十連假、以及連續到2021年的元旦連假，其中最長的連續假期是在2020年的春節連假，請2天就可以放到多達11天的連續假期，喜歡出國的朋友們，絕對不要錯過這個可以好好犒賞自己的機會了！
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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喜歡賞櫻的朋友，日本、韓國是你清明連假的最佳選擇！不想待在台灣人擠人，出國不但能好好放鬆身心靈，還能完成當櫻花妹的夢想呢！幻想一下，穿著韓服，坐在櫻花林下野餐，怎麼想都美得像幅畫~
2020年出國旅遊絕對不能錯過的國家，非日本莫屬了！除了人人都知道日本好吃好玩好逛，還有美不勝收的美景色外，最重要的就是2020東京奧運啦！4年一次的奧林匹克運動會，這次就在我們的友國舉行，離台灣只要2~3.5個小時的時間，就可以近距離觀賞國際性的賽事，是不是很讓人心動呢？
看到這麼多假期，但不知道自己可以放幾天嗎？ReadyGo貼心幫你整理好勞基法的特休法規啦！不管是剛畢業的社會新鮮人、或者是職場老鳥，都趕快來看看2020年可以特休幾天去放爽爽吧~
根據勞基法規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規定給予特別休假：
一、六個月以上一年未滿者：三日。
二、一年以上二年未滿者：七日。
三、二年以上三年未滿者：十日。
四、三年以上五年未滿者：每年十四日。
五、五年以上十年未滿者：每年十五日。
六、十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止。
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