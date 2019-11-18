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見招拆招！ 教你面對７個旅途中可能遇見的怪事

2019-11-18 10:02Skyscanner

你是否曾想像你有可能會被困在破舊的汽車旅館，或是滯留在跑道上的結冰班機裡？假期應該是無憂無慮的，不過總有些意想不到的事會發生。Skyscanner整理了以下7件罕見的旅遊‘驚喜’，建議你先看著打打預防針！

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狀況1：在遙遠的部落小村莊被扒

扒手無處不在，你隨時都有機會成為待宰肥羊，時刻保持警覺為上策，非必要的貴重財物就留在家裡吧。假如你身處偏遠地區時錢包不幸被偷，記得第一時間記錄當時的情況，例如你何時發現錢包不翼而飛，並詢問身旁的人或旅伴是否注意到任何細節。當你到附近城鎮時，馬上到當地警察局報案並且趕緊掛失你的信用卡。

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狀況2：在泰國坐牢，只因你對泰王不敬

也許這聽起來很可笑，但可千萬不要以為不知者無罪。在泰國拿皇室成員開玩笑，可以為你帶來不少麻煩，甚至會被拉去坐牢！避免惹上牢獄之災的最佳方法就是少講為妙。假若你真的閉不了嘴，我們建議你先讀一讀David McMillan的自傳。作為一個惡名昭彰的毒品走私犯，他是唯一一個成功逃出曼谷Klong Prem監獄的外國人，萬一，只是萬一，你需要越獄，他的經驗或許可以幫到你。不過，為保你的安全，有時沉默確實是金。

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狀況3：‘五星級’酒店名不符實

走進這間所謂的‘五星級’酒店，只見剝落的壁紙，浴室裡還殘留着上一名房客的頭髮，還有從七零年代就沒換過的床單……即使你出發前做足功課，應該可以避過這些‘驚喜’，但假如你真的成為那位‘幸運兒’，記得第一時間找來酒店經理投訴，他們應該最起碼會替你換個房間。要是酒店方面未能提供新房間，你也要先拍下房間的情況，回國後再聯絡該酒店或相關機構，如ABTA 。

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狀況4：吃路邊攤吃到牙齒斷

便宜又大碗的湯麵、料多味美的熱狗，街頭小吃是省錢和認識當地文化的最好方法。但請小心，當你大快朵頤的同時，可能會一個不小心咬到骨頭或石頭，吃到牙齒都斷了。處理這種在外地受傷的最佳辦法就是做好準備：出發前買一份適合自己的旅遊保險；到達酒店時，也應先確認一下醫療室的位置，萬一你在泳池處滑倒或曬傷，你就知道該去哪裡。

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狀況5：在車上被‘魔音穿腦’

和朋友一起公路旅行，卻要連續8小時被逼著聽你討厭的小甜甜布蘭妮確實會讓人抓狂。品味這回事實在是因人而異，既要尊重別人的選擇，也應該要讓每一個人都有選歌的機會。假如對方不肯讓步，就嚇嚇他們，說要在荒郊野地把他們丟下，直至他們乖乖就範為止。對，這確實很不盡人情，不過在非常時期就要使用非常手段。

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狀況6：遇上消化不太良的乘客，不時散發出陣陣臭味……

無論是飛行緊張也好，前一晚吃太多咖哩也好，坐在不停放屁的乘客附近真是又尷尬，又難受。最直接的方法就是跟你的鄰居當面對質，不過他們通常都不會承認，甚至會反咬你說你才是始作俑者。另一個方法就是換個位置，要是不可行，就起身在機上走動一下。又或者祈求飛機餐的香味可以足夠蓋住這難聞的氣味。

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狀況7：你的班機在跑道上結了冰

你以為零下50度，班機就會取消？在俄羅斯的西伯利亞就沒有這回事。去年在伊加爾卡機場，乘客們要合力推動自己的飛機，只因天氣太冷，飛機在跑道結了冰，動彈不得。如果遇上這種情況，不要猶豫了，捲起袖子一起推啊！

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