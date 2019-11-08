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日本機票行程超優惠！趁著日圓走貶　快到ITF旅展搶便宜

2019-11-08 07:30聯合報 記者陳睿中／台北報導

台北國際旅展期間，各大旅行社紛紛推出一系列日本優惠行程。 記者陳睿中／攝影
台北國際旅展期間，各大旅行社紛紛推出一系列日本優惠行程。 記者陳睿中／攝影
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近期日圓匯率持續走貶，不少計畫去日本的消費者，都想趁著ＩＴＦ台北國際旅展期間，搶買日本行的機票或行程，但真的能搶到便宜嗎？其實除了匯率之外，個人消費型態、旅遊規畫與目的，都會影響赴日旅遊的花費，得趁著旅展期間多比較，才能因日圓貶值受惠。

台北國際旅展推出多項遊日優惠，玩家建議，當日圓匯率較低時，適合購買自由行產品。 ...
台北國際旅展推出多項遊日優惠，玩家建議，當日圓匯率較低時，適合購買自由行產品。 記者徐兆玄／攝影
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日圓近一個月走貶，以昨天匯率計算，台幣五萬元兌換日圓，與八月初的匯率時相比，可多換一萬兩千日圓。許多民眾以為日圓走貶，旅行社的日本團費就會下滑，但東南、雄獅等旅遊業者表示，因為旅遊產品需要長時間規畫，日本旅遊當季的團費，多是用「前季匯率」計算，匯率波動並不會即時反應在團費上；若有長期大幅度上漲或下跌，團費才會明顯變動。

也就是因為團費是以前一季匯率計算，若當季日圓匯率較前季高時，適合購買團體行程，可省下自行支付日本交通、餐宿的相關費用。

反之，若是當下日圓匯率較低時，適合購買自由行產品。若匯率波動不大，對於團費影響也相對較小，民眾仍可依個人喜好與預算選擇。業者指出，日圓匯率下滑時，的確是民眾赴日購物的好時機，尤其購買家電、精品等高價商品，更會明顯有感。

台北國際旅展期間，除團體旅遊、自由行外，也有不少交通Pass套票、門票、一日旅遊券等優惠，民眾也可多比較日本當地的售價，挑選適合自己的商品，精打細算、省出更多旅遊金。

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